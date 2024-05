Ρωσία: Συγκρότημα διαμερισμάτων κατέρρευσε από θραύσματα ουκρανικού πυραύλου - Νεκροί και τραυματίες

Τα συντρίμμια ουκρανικού πυραύλου που καταρρίφθηκε έπεσαν πάνω σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας σκοτώνοντας μέχρι στιγμής επτά ανθρώπους.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν όλο το τμήμα ενός πολυόροφου κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων κατέρρευσε μετά το πλήγμα που δέχθηκε από θραύσματα ουκρανικού πυραύλου στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης που ανάρτησε ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής επαρχίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει.

«Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Γκλάντκοφ. «Όλη η πρόσοψη του κτιρίου από τον δέκατο μέχρι τον πρώτο όροφο κατέρρευσε».

