Ρωσία: Νεκρή άλλη μια υψηλόβαθμη αξιωματούχος- Έπειτα από πτώση από μπαλκόνι

Ακόμη μια περίπτωση Ρώσου αξιωματούχου που βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από διαμέρισμα και την υπόνοια για αυτοκτονία καταγράφηκε χθες.

Η Μαρίνα Γιάνκινα ήταν επικεφαλής του τμήματος οικονομικών και προμηθειών της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η 58χρονη βρέθηκε νεκρή στην Αγία Πετρούπολη, αναφέρουν ο ιστότοπος Fontanka και η εφημερίδα Kommersant. Το πτώμα της Γιάνκινα βρέθηκε το πρωί της 15ης Φεβρουαρίου, κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού στο οποίο διέμενε. Στο μπαλκόνι στον 16ο όροφο η αστυνομία βρήκε έγγραφά της και προσωπικά αντικείμενα.

Όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, η ανάκριση εξετάζει ως βασική εκδοχή του θανάτου της την αυτοκτονία. Επισήμως η Ανακριτική Επιτροπή προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

