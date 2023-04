Ρωσία: Έκρηξη στο ηφαίστειο Σιβελούτς- Η τέφρα έφτασε σε ύψος 10 χλμ.

Έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο Σιβελούτς, το βορειότερο ενεργό στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, προκαλώντας νέφος ηφαιστειακής τέφρας.

Η τέφρα από την έκρηξη του ηφαιστείου Σιβελούτς έφτασε σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων, προκαλώντας κίνδυνο για τα αεροσκάφη που περνάνε από την περιοχή.

Το νέφος της τέφρας εκτιμάται πως έχει απλωθεί στον εναέριο χώρο, καλύπτει 400 επί 270 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα του Ινστιτούτου Γεωφυσικών Μελετών της ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, που εκφράστηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Grande preoccupazione in Russia per il vulcano Shiveluch, grosso stratovulcano alto 3.283 metri situato nella penisola di Kamčatka, estremo oriente russo. Gli esperti nelle ultime ore hanno riscontrato come stia minacciando una potente eruzione. pic.twitter.com/xOajX7bPeZ