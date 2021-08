Περισσότερα από δύο χρόνια θα περάσει στη φυλακή ένας μπλόγκερ από το Τατζικιστάν, που προσποιήθηκε μέσα σε συρμό του μετρό της Μόσχας ότι είχε μολυνθεί από τον κορωνοϊό.

Ο φαρσέρ καταδικάστηκε από ρωσικό δικαστήριο τη Δευτέρα σε 28 μήνες στη φυλακή. Ο Karomat Dzhaborov βρέθηκε ένοχος για «χουλιγκανισμό», για το επίμαχο περιστατικό, το οποίο είχε μάλιστα βιντεοσκοπήσει με την βοήθεια φίλων του, τον Φεβρουάριο του 2020, σε μία περίοδο που επικρατούσε διεθνής αναταραχή, ανησυχία και αβεβαιότητα για τον τρόπο μετάδοσης του ιού Sars Cov 2.

Οι «βοηθοί» του, Stanislav Melikhov και Artur Isachenko, καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια με αναστολή.

Ο δράστης, είχε αναρτήσει το βίντεο στον λογαριασμό του "Kara Prank" στο Instagram. Στα πλάνα, ο Dzhaborov φαίνεται να παραπατά στον διάδρομο του συρμού και να πέφτει στο δάπεδο. Όταν θορυβημένοι συνεπιβάτες τον πλησιάζουν για να βοηθήσουν, εκείνος πιάνει τον λαιμό του και προσποιείται επιληπτική κρίση. Κάποιος φωνάζει «κορωνοϊός» και ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται τρομοκρατημένος από τον φαρσέρ.

Βίντεο από την «φάρσα» που έσπειρε τον πανικό στους συνεπιβάτες

A prankster is facing up to five years in prison for causing panic on the Moscow underground pic.twitter.com/wUnrrCyqJl