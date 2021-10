Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη δυτική επαρχία Ριαζάν της Ρωσίας, όταν 17 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που προκλήθηκε εν συνεχεία σε εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας και χημικών προϊόντων.

Η καταστροφή αφάνισε σχεδόν ολόκληρη τη βάρδια των 17 εργαζομένων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο, σύμφωνα με κατάλογο ονομάτων που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, έχασαν την ζωή τους και οι 17 εργαζόμενοι. Οι σοροί των 16 ανασύρθηκαν μέσα από τα ερείπια, ενώ ένας πέθανε στο νοσοκομείο.

Search operations at site of explosion in Ryazan Region over, emergency services said:https://t.co/Ae1tY00djW pic.twitter.com/kntb7w1bOd — TASS (@tassagency_en) October 22, 2021

Ένα βίντεο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, με μια τεράστια κίτρινη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον αέρα, ενώ οι φωτογραφίες από τα επόμενα στάδια έδειχναν μια σκηνή πλήρους καταστροφής, με τον καπνό να υψώνεται ακόμα από τα ερείπια.

🇷🇺Moment Ryazan Factory EXPLODES

Dashcam footage shows the exact moment a horrifying explosion ripped through a factory in #Russia’s Ryazan region – the blast and resulting fire killed 16 people, with a further person in critical condition, according to the regional MOH. pic.twitter.com/zyzUjIMOTy — The RAGEX (@theragex) October 22, 2021

Πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων TASS απέδωσε την έκρηξη σε παραβιάσεις κατά την διάρκεια της τεχνολογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν απομείνει μόνο μεμονωμένες κατασκευές. Ταυτόχρονα, οι διασώστες βρήκαν αρκετούς τόνους νιτρικού άλατος στο κτίριο, το οποίο αραιώνεται με νερό για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας έκρηξης.

Η Ανακριτική Επιτροπή άσκησε ποινική δίωξη για παράβαση των κανόνων ασφαλείας σε μονάδες κινδύνου. Ο πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής Αλεξάντρ Μπαστρίκιν έστειλε στην περιοχή Ριαζάν ειδική ομάδα εγκληματολόγων για να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Στον τόπο του δυστυχήματος έφθασε ο αναπληρωτής υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Τσουπριάν.

🇷🇺 - Sixteen #people were killed in an explosion and fire at a gunpowder and chemicals plant in Russia's western #Ryazan province on Friday, Russian state TV said, and one man was taken to #hospital with serious burns. (Reuters/AFP) pic.twitter.com/MFVDlNZKPN — Melvis (@The_Melvis) October 22, 2021

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της περιοχής δήλωσε ότι στις οικογένειες των θυμάτων θα δοθεί αποζημίωση 1 εκ. ρουβλίων (12.219 ευρώ).

Ο κυβερνήτης της περιοχής Ριαζάν, Νικολάι Λιουμπίμοφ, κήρυξε την 25η Οκτωβρίου ημέρα πένθους, ενώ ζήτησε από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων και την ρυθμιστική αρχή τεχνικών ελέγχων να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής που παράγουν προϊόντα υψηλού κινδύνου.

Το εργοστάσιο «Ραζριάντ» στις εγκαταστάσεις του οποίου σημειώθηκε η πυρκαγιά εξειδικεύεται στην παραγωγή βιομηχανικών εκρηκτικών ενώ ασχολείται με την διάθεση πυρομαχικών.

Η εταιρεία στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνθετικών ινών Elastik η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση το 2015. Προηγουμένως, η εν λόγω εταιρεία παρήγαγε εξοπλισμό αεροπορικής άμυνας και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων για συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης.

Τα τελευταία παρόμοια περιστατικά σε εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών στην Ρωσία ήταν αυτά που σημειώθηκαν το 2019, όταν καταγράφηκαν ταυτόχρονα τέσσερα τέτοια συμβάντα.

Το μεγαλύτερο εξ αυτών, ήταν η σειρά εκρήξεων που σημειώθηκε την 1η Ιουνίου στην μονάδα «Kristall» (ανήκει στην κρατική εταιρεία Rostec) στην πόλη Τζερζίνσκ στην περιοχή Νιζεγκαρόντσκι. Τότε δεν υπήρξαν νεκροί, αλλά 89 τραυματίες.

Ως προς τον αριθμό των νεκρών, το ατύχημα στην περιοχή του Ριαζάν είναι το μεγαλύτερο που συνέβη σε βιομηχανική μονάδα από το 2016, όταν στο ορυχείο «Severnaya» στην Δημοκρατία Κόμι, μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν διαδοχικά με διαφορά τριών ημερών σκοτώθηκαν συνολικά 36 άνθρωποι ( οι 30 κατά την πρώτη έκρηξη).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ