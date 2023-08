Ρώμη: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στη Φοντάνα ντι Τρέβι για να γεμίσει το μπουκάλι της

Μια γυναίκα στη Ρώμη σκαρφάλωσε στη Φοντάνα ντι Τρέβι για να γεμίσει το μπουκάλι με νερό, εγείροντας ερωτήματα για την προστασία των ιστορικών μνημείων στην Ιταλία.

Σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, η άγνωστη γυναίκα φαίνεται να σκαρφαλώνει στο γνωστό συντριβάνι, Φοντάνα ντι Τρέβι και να γεμίζει το μπουκάλι της. Το βίντεο κλείνει με έναν αστυνομικό να την πλησιάζει.

Το περιστατικό αυτό, το οποίο καταγράφηκε τον Ιούλιο, έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη βιντεοσκόπηση ενός άνδρα που χάραξε το όνομα της κοπέλας του και το δικό του σε έναν από τους τοίχους του Κολοσσαίου.

«Ήμουν απλά σαν, ουάου, αυτό είναι τρελό και έτσι άρχισα να το βιντεοσκοπώ» είπε η γυναίκα που απαθανάτισε το συμβάν, προσθέτοντας πως και οι άλλοι γύρω της ήταν εξίσου μπερδεμένοι, δεδομένων των αυστηρών κανόνων και της σήμανσης. «Υπήρχαν παντού πινακίδες που έλεγαν ότι αυτό δεν επιτρέπεται» συνέχισε.

Η άγνωστη τουρίστρια φαίνεται τελικά στο τέλος του βίντεο να επιστρέφει από τη μέση του σιντριβανιού και να βγαίνει, κάνοντας σαν να μην είχε συμβεί ποτέ τίποτα. Δεν τιμωρήθηκε από τις αρχές.

BAD IDEA: Woman stuns onlookers as she walks across the Trevi Fountain and uses one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle.



Eyewitness footage shows a guard blowing a whistle and eventually leading her away. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/AOPZiZa6UG