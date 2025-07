Ρώμη: Στους 40 οι τραυματίες από την έκρηξη σε βενζινάδικο - Η αιτία

Στους 40 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Ρώμη, και συγκεκριμένα στην περιοχή Πρενεστίνο, το πρωί της Παρασκευής (4/7).

Ο νομάρχης της Ρώμης ανέφερε ότι ένας άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε όμως ότι, τουλάχιστον εως τώρα, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός εκ των τραυματιών.

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη και επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση των ζημιων στα κτήρια της περιοχής.

Την ίδια στιγμή οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και να αποφύγουν τη λειτουργία των κλιματιστικών.

Η στιγμή της έκρηξης:

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people - ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC

#WATCH : More footages of Powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy#Rome #Explosion #GasStationExplosion #GasLeak pic.twitter.com/KsgcqMgA8f