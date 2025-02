Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρασε χθες Κυριακή σε νέο επίπεδο τον εμπορικό πόλεμο που άρχισε ήδη αφότου ανέλαβε, υποσχόμενος να προχωρήσει από σήμερα στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Θα ανακοινώσω τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα (σήμερα) Δευτέρα», «όλος ο χάλυβας που φθάνει στις ΗΠΑ θα έχει δασμούς 25%», είπε ο αρχηγός του κράτους επί του προεδρικού αεροσκάφος με το οποίο μετέβη στη Νέα Ορλεάνη για να παρακολουθήσει το Super Bowl, τον τελικό του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικανικού φούτμπολ. Διευκρίνισε πως θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί της ίδιας κλίμακας στο εισαγόμενο αλουμίνιο.

Κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης προχωρήσει σε ανάλογο μέτρο για την προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας, που θεωρούσε πως αντιμετώπιζε αθέμιτο ανταγωνισμό από ασιατικά και ευρωπαϊκά κράτη.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες πως θα ανακοινώσει, «(αύριο) Τρίτη ή (μεθαύριο) Τετάρτη», νέους, «ανταποδοτικούς τελωνειακούς δασμούς» για να εξισορροπήσει τη φορολόγηση προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ με τον τρόπο που φορολογούνται αμερικανικά προϊόντα στο εξωτερικό.

«Αν μας φορολογούν κατά 130% κι εμείς δεν φορολογούμε, αυτό δεν θα μείνει έτσι», διεμήνυσε. «Αυτό δεν θα πλήξει όλες τις χώρες, διότι ορισμένες επιβάλλουν τους ίδιους τελωνειακούς δασμούς με εμάς. Αλλά αυτοί που εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ θα δουν να τους ανταποδίδονται τα ίσα», πρόσθεσε. «(Αν) μας φορολογούν, (θα) τους φορολογούμε», πέταξε ήδη την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα.

🔊"Air Force One is currently in international waters, the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America." 🇺🇸 pic.twitter.com/XHXXrvtYzf