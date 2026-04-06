Ρεκόρ απασχόλησης στην Ισπανία με τους ασφαλισμένους να φτάνουν τα 22 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ασφαλισμένων έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο, χάρη στην Εβδομάδα του Πάσχα, αφού δημιουργήθηκαν περισσότερες από 211.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία σημείωσε μικρή πτώση

Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Η Ισπανία ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τους 22 εκατομμύρια ασφαλισμένους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως έδειξαν τα νέα στοιχεία της αγοράς εργασίας που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα, καθώς η ζήτηση του Πάσχα και η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών ώθησαν την απασχόληση σε ιστορικό υψηλό.

Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, ο αριθμός των ασφαλισμένων ανήλθε σε 22.010.532, μετά την προσθήκη 80.274 θέσεων εργασίας τον Μάρτιο.

Σε μέσους όρους, οι εγγραφές έφτασαν τα 21,88 εκατομμύρια μετά την προσθήκη 211.510 απασχολούμενων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μάρτιο.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 3,4 εκατομμύρια από το 2018, με την απασχόληση των γυναικών να πλησιάζει τα 10,4 εκατομμύρια. Επίσης τόνισε την αύξηση των μόνιμων συμβάσεων και των θέσεων υψηλότερης εξειδίκευσης, όπως στους τομείς της πληροφορικής, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προανήγγειλε τα επίσημα στοιχεία με μια σύντομη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα - απλώς γράφοντας «22» - πριν μοιραστεί αργότερα ένα βίντεο για να σηματοδοτήσει το ορόσημο.

«Εσείς είστε αυτοί που ανοίγετε τα μαγαζιά, φροντίζετε, διδάσκετε και χτίζετε αυτή τη χώρα», δήλωσε. «Είμαστε μια ομάδα που κάνει ιστορία.»

Η αγορά εργασίας παρουσίασε επίσης βελτίωση όσον αφορά την ανεργία. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, φτάνοντας τα 2,42 εκατομμύρια, το χαμηλότερο επίπεδο για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2008, ενώ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 160.000 άτομα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Η δεύτερη αντιπρόεδρος και υπουργός Απασχόλησης, Γιολάντα Ντίαζ, δήλωσε ότι η ανεργία των γυναικών και των νέων βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά και απέδωσε τα αποτελέσματα στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

