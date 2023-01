Qatargate: Νέες αποκαλύψεις της Le Soir για το «σπρώξιμο» Παντσέρι στην ακρόαση του υπουργού του Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο

Τον μίτο της Αριάδνης έχουν πιάσει κατά τα φαινόμενα οι βελγικές αρχές που ερευνούν το περιβόητο σκάνδαλο διαφθοράς στo Ευρωκοινοβούλιο, γνωστό ως Qatargate.

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις με το αίτημα για άρση ασυλίας δύο ευρωβουλευτών (Κοτσολίνο και Ταραμπέλα) σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της βελγικής Le Soir παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με το πώς ο Παντσέρι φέρεται να χειραγώγησε την ακρόαση του υπουργού του Κατάρ σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Η εφημερίδα σχολιάζει πως ο βασικός κατηγορούμενος στην δαιδαλώδη υπόθεση που αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, έκανε τα πάντα για να εξασφαλίσει ότι όλα θα δουλέψουν ρολόι για την ακρόαση του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ, Ali ben Samikh Al-Marri.

Σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα Le soir ο Παντσέρι σχεδίαζε από τις 10 Οκτωβρίου την ομιλία του Αλ Μάρι. Το χρονικό διάστημα που πέρασαν στην βελγική πρωτεύουσα, είχαν σειρά συναντήσεων ιδίως με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και με τις ευρωβουλευτές Μαρί Αρενά και Χάνα Νιούμαν, οι οποίες αντίστοιχα προεδρεύουν της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της αντιπροσωπείας της Αραβικής Χερσονήσου στην το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Le soir περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Παντσέρι και ο Τζόρτζι προετοίμασαν τον Αλ Μάρι για την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Καταριανός υπουργός μίλησε μαζί με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Human Rights Watch και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η συνάντηση πάντως με τον Μαργαρίτη Σχοινά είχε ανακοινωθεί στο επίσημο πρόγραμμα δραστηριοτήτων των επιτρόπων ενώ για τα αποτελέσματά της είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Twitter ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri.



The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux