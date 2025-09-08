ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί Facebook Twitter
0

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες της επίθεσης η οποία σημειώθηκε σε «σημαντική διασταύρωση» στη βόρεια είσοδο της πόλης έχουν σκοτωθεί.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διερευνάται το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς, καθώς και η ταυτότητα και ο αριθμός των δραστών.

Με πληροφορίες από Reuters, Sky News

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Διεθνή / Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα
LIFO NEWSROOM
Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Διεθνή / Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Ο Χαβιέρ Μιλέι υποσχέθηκε να «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες
LIFO NEWSROOM
Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά της με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Διεθνή / Ιράν: Ο όρος για να δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του

Απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τονίζει: «Αν δεν αδράξουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές»
LIFO NEWSROOM
Η «τελευταία προειδοποίηση» του Τραμπ στη Χαμάς να δεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

Διεθνή / Η «τελευταία προειδοποίηση» του Τραμπ στη Χαμάς να δεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της, αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη συμφωνία περί ανταλλαγής ομήρων
LIFO NEWSROOM
Διακοπές ίντερνετ σε Μέση Ανατολή και Ασία μετά από κομμένα υποθαλάσσια καλώδια

Διεθνή / Διακοπές ίντερνετ σε Μέση Ανατολή και Ασία μετά από κομμένα υποθαλάσσια καλώδια

​​​​​​​Microsoft και NetBlocks επιβεβαιώνουν βλάβες σε καλωδιακά συστήματα στην Ερυθρά Θάλασσα – Χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και τα ΗΑΕ επηρεάστηκαν με χαμηλές ταχύτητες και διακοπές.
LIFO NEWSROOM
Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Διεθνή / Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Ο 15χρονος Κάρολο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006, αγιοκατατάχθηκε από τον Πάπα Λέοντα. Ακολουθώντας όλα τα στάδια της Καθολικής Εκκλησίας, έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials
LIFO NEWSROOM
 
 