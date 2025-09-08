Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες της επίθεσης η οποία σημειώθηκε σε «σημαντική διασταύρωση» στη βόρεια είσοδο της πόλης έχουν σκοτωθεί.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διερευνάται το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς, καθώς και η ταυτότητα και ο αριθμός των δραστών.

BREAKING: At least four people have been killed in a shooting in Jerusalem, authorities have confirmed.



At least 15 were initially reported to have been injured, and paramedics have now confirmed four have died.



Read more 🔗 https://t.co/GH4u0KJYVZ



📺 Sky 501 and YT pic.twitter.com/JPWLgqoEwq — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

Με πληροφορίες από Reuters, Sky News