Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Νεκροί, τραυματίες και πυρά κατά του «επικίνδυνου για το Ισραήλ Νετανιάχου»

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τους πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ίδια ώρα που μετέβη στον σταθμό λεωφορείων, στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί «αξιολόγηση» με τους επικεφαλής των «υπηρεσιών ασφαλείας» μετά τη φονική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Γιαΐρ Γκολάν -επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού της ισραηλινής αντιπολίτευσης και πρώην αξιωματικός των IDF- κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμά του, χαρακτηρίζοντάς τον κίνδυνο για τη χώρα.

«Δεν υπάρχει καμία στρατηγική ασφάλειας εδώ. Ο πόλεμος για την προσάρτηση της Γάζας έχει ως στόχο τη διατήρηση της εξουσίας του και του επιτρέπει να ολοκληρώσει το πραξικόπημα του καθεστώτος υπό την κάλυψή του. Ο Νετανιάχου είναι επικίνδυνος για το Ισραήλ και δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία ούτε μια μέρα παραπάνω. Θα τον αντικαταστήσουμε, θα σώσουμε τους απαχθέντες αδελφούς μας, θα τερματίσουμε τον πόλεμο και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο Ισραήλ», έγραψε μεταξύ άλλων στα social media, ο Γκολάν.

Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Η επίθεση σε λεωφορείο

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, επεσήμανε στην αρχική της αναφορά, η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας, Μagen David Adom διευκρινίζοντας ότι δέκα ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Shaare Tzedek, μία τραυματίας υπέκυψε μετά τη διακομιδή της εκεί.

«Ήταν μια πολύ σκληρή σκηνή», ανέφερε νοσηλευτής, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Μagen David Adom. «Οι τραυματίες ήταν ξαπλωμένοι στον δρόμο και το πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Κάποιοι από αυτούς ήταν αναίσθητοι», πρόσθεσε.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Η ενημέρωση για τους δράστες

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Γυναίκα επιβάτης του λεωφορείου μίλησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12: «Βρισκόμουν στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Την ώρα που (ο οδηγός) άνοιξε την πόρτα ... μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν φρικτό. Βρισκόμουν κοντά στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω στους άλλους επιβάτες και διέφυγα, έσωσα τον εαυτό μου».

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν με στόχο ένα λεωφορείο.

Από την πλευρά της η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι. «Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Με πληροφορίες από The Guardian, Times of Israel, ΑΠΕ-ΜΠΕ