Πυροβολισμοί σε πανεπιστημιούπολη στη Νεβάδα- Αναφορές για πολλά θύματα

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη στη Νεβάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία υπήρξε ένας ένοπλος και οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για πολλά θύματα από τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη. Η αστυνομία ωστόσο δεν διευκρίνισε την κατάσταση των θυμάτων.

Προέτρεψε τους κατοίκους της πανεπιστημιούπολης να αποφύγουν την περιοχή. Σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33