Πυρά Τραμπ κατά της Μελόνι - «Αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε σε σύντομη επικοινωνία του με την εφημερίδα Corriere della Sera ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χθες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.

Η διαμάχη του Τραμπ με τον πάπα και τη Μελόνι

«Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σε νέα του αναφορά στον ποντίφικα, επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Λέων «δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, διότι δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει».

«Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν, τον περασμένο μήνα δολοφόνησαν σαράντα δυο χιλιάδες διαδηλωτές και ότι η χώρα αποτελεί πυρηνική απειλή», ολοκλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση του πάπα Λέοντα

«Νομίζω ότι όσοι διαβάσουν θα μπορέσουν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα: δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε διάλογο μαζί του. Αντίθετα, ας αναζητούμε πάντα την ειρήνη και ας βάλουμε τέλος στους πολέμους. Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Μιλώ για το Ευαγγέλιο, δεν είμαι πολιτικός», φέρεται να ανέφερε ο ποντίφικας, απαντώντας στα πρώτα σχόλια που είχε κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά με τον τρόπο που το κάνουν ορισμένοι. Θα συνεχίσω να μιλώ δυνατά ενάντια στον πόλεμο, να προσπαθώ να προωθώ την ειρήνη, τον πολυμερή διάλογο μεταξύ των κρατών, ώστε να βρίσκονται οι σωστές λύσεις στα προβλήματα», τόνισε.

«Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου: 'μακάριοι οι ειρηνοποιοί'. Δεν βλέπω τον ρόλο μου ως πολιτικού και δεν θέλω να μπω σε διάλογο μαζί του. Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο», κατέληξε.

