Πυκνώνουν οι πτήσεις μεταγωγικών μεταξύ Ιράν και Ρωσίας - Ανησυχία για παράκαμψη των κυρώσεων

Μια άνευ προηγουμένης αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για πάνω από δύο μήνες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της La Republica, μεταγωγικά αεροσκάφη φορτωμένα με εμπορεύματα απογειώνονται από τα αεροδρόμια του Ιράν και φτάνουν στη Μόσχα, με πρωτοφανή ρυθμό. Για τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε μια προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εν λόγω πυκνότητα των πτήσεων αποτυπώνεται και σε συστήματα παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας, όπως το Flight Radar.

Something that has caught my attention in recent days is the high increase in frequencies of Iranian cargo flights to #Moscow. pic.twitter.com/HMSxcDDRqR