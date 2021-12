Η τελευταία πανσέληνος του 2021, γνωστή ως «Ψυχρή πανσέληνος» έφτασε στο αποκορύφωμα της το βράδυ του Σαββάτου στις 23:32, σύμφωνα με τη NASA και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα.

Η Ψυχρή Πανσέληνος του Δεκεμβρίου, η μεγαλύτερη πανσέληνος του έτους, είναι το τελευταίο γεμάτο φεγγάρι της χρονιάς το οποίο ήταν ορατό μέχρι και σήμερα το πρωί.

Η Ψυχρή Πανσέληνος ονομάστηκε έτσι για προφανείς λόγους, καθώς αυτή η εποχή του έτους φέρνει μεγάλες, κρύες νύχτες.

Άλλες παλιές ευρωπαϊκές ονομασίες της πανσελήνου αυτής είναι το «Φεγγάρι της Βελανιδιάς» (Oak Moon) και το «Φεγγάρι πριν από το Γιούλ» (Moon before Yule), την τριήμερη γιορτή του χειμερινού ηλιοστασίου που γιορταζόταν στην προχριστιανική Ευρώπη.

Η ονομασία «Φεγγάρι της Βελανιδιάς» μπορεί να παραπέμπει στους Δρυίδες, έναν αρχαίο λαό που ζούσε στη σημερινή Βρετανία και Γαλλία.

Οι Δρυίδες λέγεται ότι μάζευαν γκι από βελανιδιές, σύμφωνα με ένα κείμενο του πρώτου αιώνα μ.Χ. Το γκι, ένα αειθαλές παρασιτικό φυτό που αναπτύσσεται σε άλλα δέντρα, είναι συχνά ορατό τους χειμερινούς μήνες, όταν τα δέντρα-ξενιστές χάνουν τα φύλλα τους.

Οι μικροί, κολλώδεις λευκοί καρποί εμφανίζονται από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Καλιφόρνιας.

Full Moon tomorrow (19th December) at 4.35am. This weekend’s Cold Moon will take place on one of the longest days of the year, offering sky gazers a unique opportunity to appreciate the celestial spectacle. ❄️🌕🔭 #ColdMoon #FullMoon https://t.co/QKQQnLeyDH pic.twitter.com/f5UXKioIqT

The very nearly full Moon (centre) is outshining the street-lamps when seen from my front door. From the back garden it looks more mysterious. Not totally full until 04:35am tomorrow #ColdMoon pic.twitter.com/WNe7r5ZcRN