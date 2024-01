Πρωτοφανές ψύχος στη Νορβηγία: Στους -30 βαθμούς Κελσίου στο Όσλο

Η θερμοκρασία στην περιφέρεια του Όσλο έπεσε κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Νορβηγία, εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου κύματος «πολικού» ψύχους.

Με -31,1 βαθμούς να καταγράφονται στο Μπγέρνχολτ, βόρεια της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της νορβηγικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, οι μέρες και οι νύχτες στη σκανδιναβική χώρα είναι δύσκολες στη σκανδιναβική χώρα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία στο Μπγέρνχολτ τις τελευταίες 24 ώρες ήταν -21,9 βαθμοί Κελσίου. Λίγο πριν τις 10:00, έφτασε τους -29 βαθμούς Κελσίου, όμως η αίθσηση ήταν -37 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο yr.no.

«Η νύκτα που περάσαμε ήταν πιθανόν πιο κρύα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε», δήλωσε ο Μάρτιν Γκράνεροντ του μετεωρολογικού ινστιτούτου μιλώντας τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό NRK. Στο κέντρο του Όσλο η θερμοκρασία τη νύκτα έπεσε στους -21,5 βαθμούς Κελσίου.

Κύμα ψύχους πλήττει τη βόρεια Ευρώπη εδώ και μερικές ημέρες, με θερμοκρασία ρεκόρ -43,6 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στη βόρεια Σουηδία την Τετάρτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί εδώ και 25 χρόνια τον μήνα Ιανουάριο στη χώρα.

The snow in Norway is just incredible!!! The streets were literally ski slopes. This was a couple of days ago.....❄️☃️❄️



📹 Lena Heimdalpic.twitter.com/7Ay8jjXEoa