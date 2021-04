Προσφέρουν 5 εκατ. λίρες στον πρίγκιπα Άντριου για τεστ αλήθειας σχετικά με τον Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου δέχθηκε προσφορά εκατομμυρίων προκειμένου να έρθει στις ΗΠΑ και να κάνει τεστ αλήθειας για την σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο δημοσιογράφος- ερευνητής Ίαν Χάλπεριν προσφέρει 5 εκατομμύρια λίρες στον Άντριου για «να καθαρίσει και να κάνει τεστ αλήθειας με έναν κορυφαίο παγκοσμίως αναλυτή», είπε στο Page Six.

Ο Χάλπεριν θέλει να εξετάσει τον Άντριου, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζούφρι, που λέει ότι την έφεραν από τις ΗΠΑ στη Βρετανία σε ηλικία 17 ετών για να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα το 2001.

Σε συνέντευξη στο BBC, η Τζούφρι είπε για τον 61χρονο Δούκα του Γιορκ: «Ήξερα ότι έπρεπε να τον κάνω χαρούμενο, επειδή αυτό περίμεναν από εμένα ο Τζέφρι με την Γκισλέιν [Μάξγουελ, τότε σύντροφος του Έπσταϊν».

Στο τελευταίο του βιβλίο «Controversy: Sex, Lies, Dirty Money», ο Χάλπεριν υποστηρίζει ότι η βρετανική βασιλική οικογένεια έστρεψε σκόπιμα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, για να τα αποπροσανατολίσει από τη σχέση του Άντριου με τον Έπσταϊν.

Ο Χάλπεριν μίλησε για την προσφορά του στον Άντριου, που αν και δεν έχει εργαστεί εδώ και καιρό, δεν δείχνει να έχει ανάγκη τα χρήματα.

«Δίνω στον Άντριου μια ευκαιρία να καθαρίσει επιτέλους το όνομά του. Προσφέρω 5 εκατομμύρια λίρες στον πρίγκιπα Άντριου για να ομολογήσει και να κάνει τεστ σε ανιχνευτή ψεύδους με έναν κορυφαίο αναλυτή του είδους. Αν περάσει, η εταιρία επενδύσεων που έχω, θα του δώσει 5 εκατομμύρια λίρες», είπε στο Page Six.

Ο ίδιος επιμένει ότι διαθέτει τα χρήματα και λέει ότι «είμαι μέρος ενός διεθνούς ομίλου επενδύσεων για να σταματήσει η εμπορία ανθρώπων [sex trafficking]».

I have a couple of very wealthy investors who will put up the money. One of their daughters was abused. Stop child sex trafficking now! #epstein #GhislaineMaxwell #PrinceAndrew https://t.co/p1kMVulCbd