Χαμάς ενόψει της επίθεσης στην πόλη της Γάζας: Οι όμηροι θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών

«Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Χαμάς

Συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων κρατούν πλακάτ με τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους/Φωτογραφία: EPA
H Χαμάς προειδοποίησε σήμερα, ενόψει της επίθεσης που του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, ότι οι Ισραηλινοί όμηροι τους οποίους κρατεί θα αντιμετωπίσουν τους «ίδιους κινδύνους» με τους δικούς της μαχητές.

«Θα φροντίσουμε τους φυλακισμένους (ομήρους σ.σ.) όσο καλύτερα μπορούμε, και θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών και των συγκρούσεων, θα υπόκεινται στους ίδιους κινδύνους και στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης», αναφέρει η ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του», προστίθεται στο κείμενο που αποδίδεται στον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστό με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για μια επικείμενη μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας με δηλωμένο στόχο την εξόντωση της Χαμάς και την επιστροφή στο Ισραήλ όλων των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρούνται ακόμη ζωντανοί.

Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ, περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία ο ισραηλινός στρατός κήρυξε επίσημα σήμερα «εμπόλεμη ζώνη».

"Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνησή του θα φέρουν την πλήρη ευθύνη" για την τύχη των ομήρων, αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς, σύμφωνα με την οποία τα ισραηλινά σχέδια μάχης "θα γυρίσουν μπούμερανγκ στους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες" του Ισραήλ.

