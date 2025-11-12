«Το Διάστημα δεν είναι πλέον ειρηνικό»: Η Γαλλία απαντά στις ρωσικές απειλές με λέιζερ και δορυφόρους

Η Γαλλία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο Διάστημα, με ένα νέο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λέιζερ, ηλεκτρομαγνητικούς παρεμβολείς και δορυφόρους περιπολίας.

Τη νέα «εθνική στρατηγική για το Διάστημα» θα παρουσιάσει την Τετάρτη ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην Τουλούζη, όπου θα εγκαινιάσει και νέο κέντρο επιχειρήσεων με 500 αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Το Διάστημα δεν είναι πλέον ένας ειρηνικός χώρος», ανέφερε το Ελιζέ ενόψει της επίσκεψης. «Έχει μετατραπεί σε πεδίο όλο και πιο έντονων συγκρούσεων, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά και καταγράφονται ιδιαίτερα επιθετικές κινήσεις από ανταγωνιστές μας, όπως η Ρωσία», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Σύμφωνα με το Παρίσι, οι απειλές περιλαμβάνουν δορυφόρους που πλησιάζουν γαλλικά διαστημικά συστήματα για να τα κατασκοπεύσουν, αλλά και τεχνολογίες παρεμβολής ή τύφλωσης, καθώς και όπλα που μπορούν να καταστρέψουν ή να αχρηστεύσουν κρίσιμες υποδομές είτε από το Διάστημα είτε από τη Γη.

Γαλλία: Η Ρωσία έχει τοποθετήσει πυρηνικά όπλα σε τροχιά

Το Ελιζέ αποκάλυψε επίσης ότι «πρόσφατες πληροφορίες» δείχνουν πως η Ρωσία έχει τοποθετήσει πυρηνικά όπλα σε τροχιά, στο πλαίσιο ενός προγράμματος με την κωδική ονομασία Sputnik S.

Οι επιθέσεις αυτού του είδους, προειδοποιεί το Ελιζέ, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για ολόκληρο το διαστημικό οικοσύστημα, καθώς παράγουν θραύσματα που απειλούν πολιτικούς και επιστημονικούς δορυφόρους.

Η Γαλλία αναπτύσσει νέα μέσα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, όπως λέιζερ και ηλεκτρομαγνητικούς παρεμβολείς σε διαφορετικές συχνότητες, ικανούς να «τυφλώνουν» ή να καταστρέφουν δορυφόρους παρατήρησης εχθρικών χωρών. Παράλληλα, οι δορυφόροι περιπολίας και επιτήρησης που σχεδιάζονται να τεθούν σε λειτουργία το 2027 θα λειτουργούν, όπως ανέφερε το Ελιζέ, «σαν μικρά μαχητικά αεροσκάφη», καθώς θα μπορούν να πλησιάζουν εχθρικά συστήματα για να τα παρακολουθούν ή να τα παρεμβάλλουν.

Αν και η στρατηγική στοχεύει πρωτίστως στη διατήρηση της γαλλικής αυτονομίας, ο Μακρόν θα καλέσει και για στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα του Διαστήματος. Η Γαλλία, υποστηρίζουν συνεργάτες του, θεωρεί ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει μόνη της τις απειλές στο νέο αυτό πεδίο σύγκρουσης.

Η Γερμανία, η οποία συνδιοργανώνει τον Απρίλιο του 2026 μια παγκόσμια διάσκεψη για το Διάστημα μαζί με τη Γαλλία, έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 35 δισ. ευρώ σε διαστημικά προγράμματα έως το τέλος της δεκαετίας. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε δηλώσει τότε ότι «οι συγκρούσεις του μέλλοντος δεν θα περιορίζονται πλέον στη Γη».

Δορυφόροι: Η αχίλλειος πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών

«Τα δίκτυα δορυφόρων είναι η αχίλλειος πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών. Επιθέσεις εναντίον τους μπορούν να παραλύσουν ολόκληρα κράτη», τόνισε, προσθέτοντας ότι την ώρα της ομιλίας του δύο γερμανικοί δορυφόροι παρακολουθούνταν από ρωσικά αναγνωριστικά.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα νέο σχέδιο αμυντικής ετοιμότητας με στόχο την επανεξοπλισμό της Ευρώπης έως το τέλος της δεκαετίας, σε μια περίοδο που ορισμένες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η Ρωσία ενισχύει ξανά τις στρατιωτικές της δυνατότητες και θα μπορούσε, μέσα στα επόμενα χρόνια, να απειλήσει κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο «οδικός χάρτης» της Επιτροπής προβλέπει επενδύσεις έως και 800 δισ. ευρώ στην άμυνα έως το 2030, με την πρωτοβουλία European Space Shield να αποτελεί ένα από τα τέσσερα εμβληματικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα. Το σύστημα περιγράφεται ως κρίσιμο για την προστασία και τη θωράκιση των διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών των κρατών-μελών.

Η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο έτος ειδική ανακοίνωση για το European Space Shield, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Αντρίνιους Κουμπίλιους, σε ευρωβουλευτές.

Στο πλαίσιο της πρότασης για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2028–2034), η Επιτροπή έχει ήδη δεσμεύσει 131 δισ. ευρώ για την άμυνα και το Διάστημα, εκ των οποίων 60 έως 70 δισ. θα κατευθυνθούν στην άμυνα και τα υπόλοιπα σε διαστημικά προγράμματα.

Με τις επενδύσεις αυτές, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία και συντονισμό απέναντι στις νέες μορφές σύγκρουσης, ενισχύοντας παράλληλα την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Το προφίλ του δράστη που έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος στο Ολερόν