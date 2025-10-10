Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η συγκίνησή του μπροστά στην κάμερα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν δίστασε να κρύψει τη συγκίνησή του καθώς συζητούσε με τη Ρίαν Μάνινγκς, της οποίας ο σύζυγος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η Ρίαν, μετά την τραγωδία της, ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση για την υποστήριξη οικογενειών που βιώνουν την απώλεια, ενώ το Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας (Royal Foundation) θα συνεισφέρει 1 εκατομμύριο λίρες για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών.

Το νέο δίκτυο, που θα λειτουργεί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, θα στοχεύει στην κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της αυτοκτονίας και στην παροχή υποστήριξης σε όσους επηρεάζονται από αυτήν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε ότι επιθυμεί να «δημιουργήσει μια τολμηρή, ενιαία εθνική απάντηση σε αυτή τη σπαρακτική αλλά αποτρέψιμη τραγωδία».

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνομιλία, που καταγράφηκε σε βίντεο, η Ρίαν Μάνινγκς αφηγήθηκε στον πρίγκιπα Ουίλιαμ ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε πέντε ημέρες μετά τον θάνατο του ενός έτους γιου τους.

Εκείνος τη ρώτησε πώς κατάφερε να αντέξει και να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά. «Αναλογίζομαι το παρελθόν και ακόμη δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε», είπε η Ρίαν.

«Δυστυχώς, υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλο στίγμα γύρω από την αυτοκτονία. Το ένιωσες αυτό τότε;» τη ρώτησε ο Ουίλιαμ.

«Ναι, με εξέπληξε. Δεν είχα βρεθεί ποτέ αντιμέτωπη με την αυτοκτονία. Ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο στις ειδήσεις. Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό», απάντησε η Ρίαν, σε μια συνομιλία που έγινε στην κουζίνα του σπιτιού της.

Ο πρίγκιπας τη ρώτησε στη συνέχεια τι θα έλεγε σήμερα στον σύζυγό της.

«'Γιατί δεν μου μίλησες;' - το ρωτώ κάθε μέρα μέσα μου. Ήταν συντετριμμένος, κατηγορούσε τον εαυτό του. Θα ήθελα να μπορούσα να καθίσω απέναντί του, όπως τώρα, και να του πω 'Γιατί δεν ήρθες σε μένα;'. Γιατί έχασε τόση χαρά. Και θα τα καταφέρναμε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο - θα τα καταφέρναμε», είπε συγκινημένη.

Την ίδια στιγμή ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φάνηκε να δακρύζει και να δυσκολεύεται να μιλήσει.

«Είσαι καλά;» τον ρώτησε εκείνη.

«Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις», απάντησε ο εκείνος.

«Έχεις βιώσει κι εσύ την απώλεια», του είπε η Ρίαν. «Η ζωή μπορεί να σου φέρει τρομερά χτυπήματα. Όμως, μιλώντας γι’ αυτά, κρατώντας την ελπίδα, μπορείς να συνεχίσεις».

Μετά την προσωπική της τραγωδία το 2012, η Ρίαν ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2wish, η οποία στηρίζει οικογένειες που έχουν χάσει ξαφνικά ή απροσδόκητα ένα παιδί ή έναν νέο άνθρωπο.

Η 2wish θα είναι μία από τις 20 οργανώσεις που θα συμμετέχουν στο νέο Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονιών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 1 εκατομμύριο λίρες σε διάστημα τριών ετών από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Με πληροφορίες από BBC