Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Μου λείπει» - Συγκινείται μιλώντας για την απουσία της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου θυμάται με συγκίνηση τη γιαγιά του και την αγάπη της για το Ουίνδσορ - «Για μένα το Ουίνδσορ είναι εκείνη» εξομολογείται

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. πρίγκιπα Ουίλιαμ στο επεισόδιο της σειράς «The Reluctant Traveler»
Συγκινημένος εμφανίζεται μιλώντας για την απουσία της βασίλισσας Ελισάβετ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, στο ειδικό επεισόδιο της σειράς του Γιουτζίν Λεβί, «The Reluctant Traveler», με τίτλο «Ζώντας τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο» (Living the Royal Life in the UK).

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στη σπάνια αυτή τηλεοπτική του εμφάνιση, ανοίγει την καρδιά του στον Γιουτζίν Λεβί, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη γιαγιά του, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο 78χρονος παρουσιαστής ρωτά τον 43χρονο πρίγκιπα, καθώς συνομιλούν μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ: «Σου λείπει η γιαγιά σου;»

«Ναι, στην πραγματικότητα μου λείπει. Μου λείπουν και η γιαγιά και ο παππούς μου», απαντά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αναφερόμενος τόσο στη Βασίλισσα Ελισάβετ όσο και στον Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2021.

«Έχουν αλλάξει πολλά, και έτσι αρχίζεις να σκέφτεσαι την απουσία τους, ιδίως εδώ στο Ουίνδσορ. Για μένα, το Ουίνδσορ είναι εκείνη. Αγαπούσε αυτό το μέρος, περνούσε τον περισσότερο καιρό της εδώ. Το να σου το δείχνω σήμερα είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια προσπάθεια να το κάνω όπως θα ήθελε να το δεις η ίδια. Είχε και τα άλογά της εδώ, που όπως μπορείς να φανταστείς ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη, για αυτό και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό το μέρος», πρόσθεσε ο 43χρονος.

Παρόλο που η βασίλισσα Ελισάβετ περνούσε χρόνο σε πολλές βασιλικές κατοικίες, όπως το παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, το κτήμα Σάντρινγκαμ στο Νόρφολκ και το κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων χρόνων της στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ενταφιάστηκε επίσης στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα του κάστρου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μετακόμισε από το Λονδίνο στο Ουίνδσορ το 2022 μαζί με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά. Πρόσφατα ωστόσο, ανακοίνωσαν άλλη μία μετακόμιση, αυτή τη φορά την τελευταία, στο Forest Lodge, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Με πληροφορίες από PEOPLE

