Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Δεν θα επιστρέψουμε σε πρακτικές του παρελθόντος» - Η σπάνια αναφορά στον πρίγκιπα Χάρι

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε μια σπάνια αναφορά στον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρήξης τους.

Κατά τη διάρκεια της σπάνιας τηλεοπτικής του εμφάνισης στο ειδικό επεισόδιο της σειράς του Γιουτζίν Λεβί, «The Reluctant Traveler», με τίτλο «Ζώντας τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο» (Living the Royal Life in the UK), ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε ανοιχτά για την παιδική του ηλικία, τη ζωή του με την Κέιτ Μίντλετον αλλά και το πεπρωμένο του.

Μία από τις προσωπικές ερωτήσεις που του έκανε ο Γιουτζίν Λεβί, ήταν πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι ο πρωτότοκος γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, θα γίνει μια μέρα βασιλιάς. «Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, και μεγάλη ερώτηση αυτή. Γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτεί κανείς επ’ αυτού», ανέφερε αρχικά ο 43χρονος διάδοχος του θρόνου.

«Προφανώς, θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο για τον γιο μου για τον οποίο θα είναι περήφανος για όσα κάνουμε, έναν κόσμο και μια δουλειά που πραγματικά επηρεάζει θετικά τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό όμως συνοδεύεται από την ελπίδα ότι δε θα επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος, με τις οποίες ο Χάρι και εγώ μεγαλώσαμε και θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι δε θα γυρίσουμε πίσω σε τέτοιες καταστάσεις», συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε πως η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου. Αλλαγή προς το καλό. Και τη δέχομαι και την απολαμβάνω αυτή την αλλαγή, δεν τη φοβάμαι. Αυτό που με ενθουσιάζει είναι η δυνατότητα να φέρω κάποιες αλλαγές. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστικές, αλλά αλλαγές που θεωρώ απαραίτητες», κατέληξε.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι είναι αποξενωμένοι εδώ και χρόνια. Η ρήξη τους έγινε δημόσια το 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Το χάσμα βάθυνε ακόμη περισσότερο μετά τη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, τη σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix και το βιβλίο του Χάρι «Spare».

Ο Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του Battle of Brothers, δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι «το ρήγμα είναι βαθύ και μακροχρόνιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να αλλάξει, εκτός αν ο Χάρι κάνει την πρώτη κίνηση και ζητήσει συγγνώμη».

Πρόσφατα, ο Χάρι είχε μια σημαντική συνάντηση με τον πατέρα τους, τον βασιλιά Κάρολο, η πρώτη τους μετά από 19 μήνες. Πρώην βασιλικός σύμβουλος είπε στο PEOPLE πως αυτή η επανένωση ήταν «ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Με πληροφορίες από PEOPLE