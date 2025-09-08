ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασε στη Βρετανία και επισκέφθηκε τον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ

Οι εικασίες περί συνάντησης με τον βασιλιά Κάρολο φουντώνουν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συναντηθεί με τον πατέρα του

Φωτ. πρίγκιπα Χάρι μετά την άφιξή του στη Βρετανία / Χ
Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε σήμερα στη Βρετανία και επισκέφτηκε τον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ, ανήμερα της επετείου του θανάτου της.

Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στη Βρετανία, ο πρίγκιπας Χάρι πήγε στον τόπο ταφής της γιαγιάς του, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, για να αποτίνει φόρο τιμής και να καταθέσει στεφάνι με λουλούδια, τρία χρόνια μετά τον θάνατο της.

Υπενθυμίζεται πως η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στο κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών και στη συνέχεια ενταφιάστηκε δίπλα στον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του στη Βρετανία από τον Απρίλιο, όταν είχε παραστεί σε ακρόαση για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, σχετικά την αστυνομική προστασία που λαμβάνει στη Βρετανία. Αξίζει να σημειωθεί πως το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς εκεί τελέστηκε ο γάμος του με τη Μέγκαν Μαρκλ τον Μάιο του 2018.

Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση αυτήν την εβδομάδα στη Βρετανία, αφορά τα ετήσια βραβεία WellChild, όπου θα εκφωνήσει ομιλία και θα απονείμει ένα από τα βραβεία. Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να παραμείνει για μερικές ημέρες, γεγονός που πυροδοτεί εικασίες πως ίσως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το παλάτι ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Έπειτα η ελπίδα για επαναπροσέγγιση με τον πατέρα του αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, όταν εκπρόσωποι του ίδιου και του βασιλιά Κάρολου συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από PEOPLE

