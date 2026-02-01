Πρίγκιπας Άντριου: Ο Κιρ Στάρμερ τον καλεί να καταθέσει στις ΗΠΑ για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καλεί τον πρίγκιπα Άντριου να καταθέσει στις ΗΠΑ για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιαπωνία.

Μάλιστα, ήταν η απάντηση που έδωσε όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πρώην πρίγκιπας θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν και να καταθέσει ό,τι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, που έχασε τους βασιλικούς του τίτλους εξαιτίας της σχέσης του με τον Έπσταϊν, εμφανίζεται εκτενώς στη νέα δέσμη εγγράφων που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν φωτογραφίες που τον δείχνουν πάνω από μία γυναίκα, αλλά και emails που αποκαλύπτουν ότι είχε προσκαλέσει τον Έπσταϊν στο Μπάκιγχαμ το 2010, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με τους φακέλους, ένα μήνα πριν από την πρόσκληση στο παλάτι, ο Έπσταϊν πρότεινε να οργανώσει δείπνο για τον πρίγκιπα Άντριου με μια 26χρονη Ρωσίδα, ενώ αργότερα εκείνη τη χρονιά ο πρώην πρίγκιπας εμφανίζεται σε κοινές φωτογραφίες με τον Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Τα emails δείχνουν επίσης ότι κατά την ίδια επίσκεψη οργανώθηκε δείπνο με διάσημους καλεσμένους, ενώ ο Άντριου φέρεται να έστελνε στον Έπσταϊν φωτογραφίες με τις ενήλικες κόρες του, τις πριγκίπισσες Μπιάνκα και Ευγενία.

Με πληροφορίες από Guardian

