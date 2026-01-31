Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου πάνω από μία γυναίκα

Εκατοντάδες νέα αρχεία που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Συνολικά στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης διαδικασίας διαφάνειας, την Παρασκευή αναρτήθηκαν δημόσια περίπου τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο, υλικό που προέρχεται από πολυετή έρευνα των αμερικανικών αρχών σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον χρόνο κράτησης του Έπσταϊν, καθώς και στοιχεία που αφορούν τον θάνατό του στη φυλακή, ενώ φωτίζουν παράλληλα το δίκτυο σχέσεων που είχε αναπτύξει με ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής ελίτ.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι πρόσφατες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το BBC News. Στη νέα δέσμη αρχείων περιλαμβάνονται φωτογραφίες που φαίνεται να απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου, γονατισμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Here’s Prince Andrew.



With what a Trump supporter thinks is an adult woman in her 20s or 30s. pic.twitter.com/vWA1ATZlUy — Evan (@daviddunn177) January 31, 2026

Σε δύο από τις φωτογραφίες, εμφανίζεται να αγγίζει τη γυναίκα, η οποία παραμένει αγνώστου ταυτότητας και είναι πλήρως ντυμένη, στην περιοχή της κοιλιάς, ενώ σε άλλη φωτογραφία κοιτάζει απευθείας τον φακό.

Παράλληλα, email που δημοσιοποιήθηκαν την ίδια ημέρα δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε προσκαλέσει τον πρίγκιπα Άντριου σε δείπνο με μια 26χρονη Ρωσίδα γυναίκα.

Τα μηνύματα ανταλλάχθηκαν τον Αύγουστο του 2010 και οι νέες αυτές αποκαλύψεις αναμένεται να εντείνουν τον έλεγχο γύρω από τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της παλαιότερης σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από Guardian / BBC