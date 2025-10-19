Πρίγκιπας Άντριου: Τι θα συμβεί με τη θέση του στη γραμμή διαδοχής για τον θρόνο

Το βλέμμα της Βρετανίας είναι στραμμένο στη βασιλική οικογένεια της χώρας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αλλά και στις ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου από τους τίτλους του.

Πολλά ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενημερώθηκαν και συμμετείχαν στις συζητήσεις σχετικά με την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να αποποιηθεί τους βασιλικούς του τίτλους, την ώρα που παραμένει ασαφές τι σημαίνει η κίνηση αυτή για τη θέση του στη γραμμή διαδοχής στον θρόνο.

Όταν γεννήθηκε, στις 19 Φεβρουαρίου 1960, ήταν δεύτερος στη σειρά, πίσω μόνο από τον μεγαλύτερο αδερφό του, βασιλιά Κάρολο. Αν και η πριγκίπισσα Άννα είναι μεγαλύτερη, τότε ίσχυε ακόμα η πρωτοκαθεδρία των αρσενικών, μέχρι την αλλαγή με τον νόμο διαδοχής του στέμματος το 2013.

Σήμερα, ο πρίγκιπας Άντριου είναι όγδοος στη σειρά διαδοχής και το πρώτο πρόσωπο στη λίστα, που δεν είναι άμεσος απόγονος του βασιλιά.

Ωστόσο, οι σχέσεις του με την οικογένεια έχουν αλλάξει μόνιμα λόγω των σκανδάλων στα οποία ενεπλάκη, κυρίως μετά από αυτό της σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Λίγες μόνο ημέρες πριν από την ανακοίνωση του, δημοσίευμα των «Sunday Times» αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η Φέργκιουσον είχαν αποκλειστεί από τον φετινό εορτασμό των Χριστουγέννων με τη βασιλική οικογένεια.

Πηγή κοντά στον βασιλιά Κάρολο ανέφερε: «Δεν μπορείς να απολύσεις κάποιον από το να είναι αδερφός σου. Αλλά αν και φέτος ο δούκας και η δούκισσα επιλέξουν να δείξουν την ίδια τιμή (όπως πέρσι), θα είναι για το καλύτερο και η οικογένεια δε θα απογοητευτεί, ιδίως για να αποφύγει ο βασιλιάς άλλες δύσκολες αποφάσεις».

Ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης παραδοσιακά απονέμεται στον δεύτερο γιο του μονάρχη. Συνεπώς, είναι πιθανό κάποια στιγμή να απονεμηθεί ξανά εντός της οικογένειας, ενδεχομένως στον Πρίγκιπα Λούις, γιο του Ουίλιαμ, όταν αυτός ανέβει στον θρόνο.

Παρότι αυτό βρίσκεται πολύ μακριά χρονικά, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα έχει τη δυνατότητα να απονείμει τίτλους στα τρία παιδιά του όταν γίνει βασιλιάς. Εφόσον ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης είναι πλέον διαθέσιμος μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα Άντριου.

Με πληροφορίες από PEOPLE