Πρέσβης Ισραήλ στην Ελλάδα: Ενδείξεις ότι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τον Σινουάρ

«Ισχυρές ενδείξεις ότι ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς και το άτομο που βρισκόταν πίσω από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε από στρατιώτες των IDF» δηλώνει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ.

Breaking❗️❗️

Strong indications that Yahya Sinwar, the leader of #Hamas and the mass murderer who was behind the October 7 massacre, was killed by IDF soldiers.