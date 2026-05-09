Πούτιν για Ουκρανία: «Εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε την ετήσια ομιλία του για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, προκειμένου να υπερασπιστεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και να κατηγορήσει το ΝΑΤΟ για στήριξη της ουκρανικής πλευράς.

Μπροστά σε εκατοντάδες στρατιωτικούς και παρουσία λίγων ξένων ηγετών, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σύγκρουση στην Ουκρανία «δίκαιο πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει μια «επιθετική δύναμη» που «εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ».

Οι φετινοί εορτασμοί για την Ημέρα της Νίκης πραγματοποιήθηκαν σε πιο περιορισμένο κλίμα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Η εθνική αυτή επέτειος τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, από τη στρατιωτική παρέλαση της Μόσχας απουσίαζε το βαρύ στρατιωτικό υλικό, όπως άρματα μάχης και πυραυλικά συστήματα.

Ωστόσο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, εκατοντάδες στρατιώτες παρέλασαν στην Κόκκινη Πλατεία.

Ρώσοι αξιωματούχοι απέδωσαν τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία και στη μεταφορά εξοπλισμού στο μέτωπο.

Η ομιλία Πούτιν και οι αναφορές στην Ουκρανία

Κατά την ομιλία του, ο Πούτιν αναφέρθηκε αρχικά στις θυσίες των Σοβιετικών στρατιωτών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνδέοντας το ιστορικό παρελθόν με τη σημερινή ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε, «το μεγάλο επίτευγμα της γενιάς των νικητών εμπνέει σήμερα τους στρατιώτες που υπηρετούν στους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», χρησιμοποιώντας τον επίσημο όρο της Μόσχας για τον πόλεμο.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή των Ρώσων πολιτών στην πολεμική προσπάθεια, κάνοντας αναφορά σε επιστήμονες, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους της αμυντικής βιομηχανίας.

Μετά την ομιλία ακολούθησαν κανονιοβολισμοί και στρατιωτική μουσική από μπάντα των ενόπλων δυνάμεων.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκεχειρία και συνεχιζόμενες εντάσεις

Λίγο πριν τους εορτασμούς, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη εκεχειρία, η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι η κατάπαυση του πυρός φάνηκε να τηρείται κατά τη διάρκεια των παρελάσεων, οι δύο πλευρές συνέχισαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις στο πεδίο των μαχών.

Η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται για περισσότερο από τέσσερα χρόνια, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επηρεάζουν πλέον ακόμη και τον τρόπο διεξαγωγής των εορτασμών στη Ρωσία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απουσία σύγχρονου στρατιωτικού εξοπλισμού από τη φετινή παρέλαση αντικατοπτρίζει τόσο τις αυξημένες ανάγκες του πολέμου όσο και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η Μόσχα στο ουκρανικό μέτωπο.

Με πληροφορίες από BBC