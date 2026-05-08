ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «όλο και πιο κοντά» σε συμφωνία

The LiFO team
The LiFO team
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι / Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου και θα συνοδευτεί από ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ.

Όπως σημείωσε, η συμφωνία προβλέπει αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η πρωτοβουλία για την εκεχειρία προήλθε απευθείας από τον ίδιο, ευχαριστώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αποδοχή της πρότασης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας Facebook Twitter

Ο Τραμπ συνέδεσε τη χρονική διάρκεια της εκεχειρίας με τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι και η Ουκρανία υπήρξε σημαντικό μέρος της συμμαχικής νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «όλο και πιο κοντά» σε συμφωνία.

«Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού και αιματηρού πολέμου», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΘΖ

Διεθνή / Νέες επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια»

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι στρατιωτικές κινήσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές επαφές
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Συγκινητικό βίντεο από πτήση με επιβάτη 2χρονο αγόρι που νίκησε τον καρκίνο: Η αφιέρωση του πληρώματος

«Έχουμε έναν μικρό ήρωα. Κρουζ, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε στο σπίτι σου, είσαι πολύ γενναίος», ακούγεται να λέει μέλος του πληρώματος - Η αντίδραση του αγοριού
THE LIFO TEAM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Διεθνή / Πάνω από 100.000 θάνατοι τον χρόνο στην Ευρώπη συνδέονται με την οικονομική ανισότητα, σύμφωνα με μελέτη

Η έρευνα δείχνει ότι η φτώχεια, η ενεργειακή ανασφάλεια και οι κοινωνικές στερήσεις αυξάνουν σημαντικά τους θανάτους από ακραίες θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ UFO

Διεθνή / Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές
THE LIFO TEAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ο κουνιάδος του Πέτερ Μαγιάρ απέσυρε την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ώστε να μη σκιαστεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, μετά τις αντιδράσεις για τους οικογενειακούς δεσμούς με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
THE LIFO TEAM
 
 