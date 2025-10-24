ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δηλώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς

LifO Newsroom
Φωτ. Getty Images
Ο ΠΟΥ κρούει για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου στη Γάζα, εξηγώντας πως η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα «παραμένει καταστροφική».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), δήλωσε ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για καμία ορατή μείωση της πείνας.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, είπε στους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση στη Γάζα «παραμένει καταστροφική» και ότι «δεν υπάρχει αρκετό φαγητό» για τους κατοίκους της περιοχής.

«Η κατάσταση παραμένει καταστροφική, επειδή ότι εισέρχεται δεν είναι αρκετό. Δεν έχει υπάρξει καμία μείωση της πείνας, καθώς δεν υπάρχει επαρκής τροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη, το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ, πρέπει να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ότι οι περιορισμοί που επέβαλε τα τελευταία δύο χρόνια, παραβιάζουν τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Πριν από μία εβδομάδα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ ανέφερε ότι, από την έναρξη της εκεχειρίας, έχει καταφέρει να μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ημερησίως στη Γάζα, αριθμός πολύ μικρότερος από τις ανάγκες.

«Είμαστε ακόμη κάτω από το επίπεδο που απαιτείται, αλλά κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εκεχειρία άνοιξε ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας, και το WFP κινείται γρήγορα για να ενισχύσει τη διανομή τροφίμων» δήλωσε εκπρόσωπος του WFP.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έκλεισε τις εισόδους και εξόδους της Γάζας, εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων, γεγονός που οδήγησε σε λιμό σε ορισμένες περιοχές.

Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αντιστραφεί ο λιμός στη Γάζα, απευθύνοντας έκκληση να ανοίξουν όλα τα συνοριακά περάσματα.

Με πληροφορίες από Guardian

