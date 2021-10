Δεκάδες εργαζόμενοι στο Netflix έκαναν στάση εργασίας, με συγκέντρωση στο χώρο μπροστά από ένα από τα κτήρια της εταιρείας στο Λος Άντζελες.



Στη διαμαρτυρία τους δεν ήταν μόνοι. Τρανς ακτιβιστές εμφανίστηκαν αλληλέγγυοι. Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Το μίσος δεν είναι αστείο», «Black Trans Lives Matter και «Hateflix», επέκριναν την πλατφόρμα streaming για πρόγραμμα που, όπως υποστηρίζουν, ενθαρρύνει τις διακρίσεις, ακόμη και τη βία κατά μελών της κοινότητάς τους.

«Εγώ νομίζω πως ο Ντέιβ είναι αστείος» φώναξε ένας περαστικός στο πεζοδρόμιο βλέποντας τη συγκέντρωση των ακτιβιστών, αναφερόμενος στον κωμικό Ντέιβ Σαπέλ, τον πρωταγωνιστή της stand up κωμωδίας «The Closer» που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων μεταξύ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Οι διαδηλωτές, ωστόσο, διαμηνύουν πως δεν ζητούν να διακοπεί το σώου του Σαπέλ από το Netflix. Αυτό που ζητούν από το Netflix είναι να επενδύσει τόσα χρήματα «σε τρανς και non-binary περιεχόμενο» όσα επενδύει και στο «τρανσοφοβικό». Επιπλέον, ζητούν τη στελέχωση υψηλόβαθμων θέσεων με περισσότερα τρανς άτομα, όχι λευκά.



«Δεν αφορά το σόου του Σαπέλ. Αφορά την ύπαρξη ισότητας στο τηλεοπτικό περιεχόμενο και τη διασφάλιση για λιγότερο επιβλαβές περιεχόμενο» εξηγεί ο B Pagels-Minor, πρώην διευθυντικό στέλεχος στο Netflix που απολύθηκε αυτόν το μήνα καθώς φέρεται να διέρρευσε στοιχεία για το σόου του Σαπέλ.

Επαναστάσεις και αντιφάσεις

Το Netflix αυτοπροσδιορίζεται ως μέσο με ριζοσπαστική, χωρίς κανόνες, κουλτούρα, προάγοντας τη σπουδαιότητα της δημιουργικής ελευθερίας και των προοδευτικών αξιών. Η εκτόξευση και η τρομακτική απήχησή του οφείλονται εν πολλοίς στην ιδέα τής δημιουργικής ελευθερίας. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι όσοι το κατηγορούν για αυτοαναίρεση.

Στο περίφημο Power Point που ο δημιουργός της πλατφόρμας Ρίντ Χάστιγνκς είχε περιγράψει το δόγμα του Netflix -και το οποίο η επικεφαλής του Facebook Σέριλ Σάντμπεργκ είχε αποκαλέσει ως το «πιο σπουδαίο έγγραφο που έχει προκύψει ποτέ στη Σίλικον Βάλεϊ»- υπερείχε η δημιουργικότητα τής γραφειοκρατίας.



Ως «πρωτάρης» στο Χόλιγουντ, το Netflix πρόσφερε υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία σε νέα, αλλά και αναγνωρισμένα ταλέντα ώστσε να τα προσελκύσει από τα καταξιωμένα στούντιο. Σύμφωνα με την «ιδρυτική κουλτούρα» της εταιρείας, κανείς εργαζόμενος, ούτε καν ο CEO δεν ήταν στο απυρόβλητο της κριτικής ενώ το ζητούμενο ήταν πάντα οι εργαζόμενοι να εκφράζουν τις διαφωνίες, τα παράπονα, τις αντιθέσεις. Η επιχείρηση πρόσφερε για χρόνια στους εργαζομένους της απεριόριστες διακοπές και ένα χρόνο πληρωμένης γονικής άδειας, σπάνιες παροχές για το χολιγουντιανό κατεστημένο.

Το 2019, όταν οι Ρεπουμπλικανοί προωθούσαν νόμο κατά των αμβλώσεων στην Τζόρτζια, καμία μεγάλη «φωνή» δεν προέβαλε αντίσταση αντιτιθέμενη στις παρωχημένες νομικές αλλαγές, όταν βγήκε μπροστά ο Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος, προειδοποιώντας τους νομοθέτες πως «το Νέτφλιξ θα επανεξέταζε την όλη επένδυσή του στην πολιτεία» στην περίπτωση που εγκρινόταν ο νόμος αυτός.





Αλλά και στη μικρή οθόνη άφησε εντυπωσιακό αποτύπωμα, προωθώντας διαφορετικές φωνές από αυτές που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν κατά κράτος και πειραματιζόμενο με νέα είδη που ήταν επίφοβα «μεμονωμένα» ή εξειδικευμένα.



Το Orange is the New Black ήταν μία από τις πρώτες επιτυχίες του Netflix που άνοιξε νέους ορίζοντες στην εκπροσώπηση των τρανς στη μικρή οθόνη, με τη Λαβέρν Κοξ να γίνεται η πρώτη διεμφυλική που κερδίζει Emmy για το ρόλο της στη σειρά.



Ωστόσο, από την κατά γενική ομολογία του επιτυχημένη και καινοτόμα πορεία του, το Netflix δεν κατάφερε να αποφύγει τα ολισθήματα. Εκ των αμφιλεγόμενων πρωτοβουλιών, η απομάκρυνση σκηνής από επεισόδιο της εφηβικής σειράς 13 Reasons Why επειδή «ειδικοί της υγείας τη συνέδεαν με αύξηση στις αυτοκτονίες».

Ωστόσο, κανένα ολίσθημα δεν είχε προκαλέσει μέχρι σήμερα τέτοιες αντιδράσεις ακόμη κι από τους ίδιους τους υπαλλήλους της εταιρείας που σφυροκόπησαν ανελέητα τα αφεντικά τους, διέλυσαν υψηλόβαθμες συσκέψεις, διέρρευσαν ευαίσθητα έγγραφα λόγω του σόου του Σαπέλ το οποίο εδώ και εβδομάδες υπερασπίζεται δημοσίως και επίμονα ο Σαράντος, αγνοώντας τους εργαζομένους του - κόντρα στο εργασιακό δόγμα της εταιρείας.

Και εκτός από την απόλυση του Pagels-Minor, άλλοι τρεις άνθρωποι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε πως σέβεται την απόφαση «οποιουδήποτε εργαζομένου επιλέξει να βγει να διαδηλώσει», παραδεχόμενη πως «υπολείπονται να γίνουν πολλά ακόμα τόσο εντός της εταιρείας όσο και ως προς το περιεχόμενο».

Άλλωστε, προ ημερών, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος είπε ότι «τα θαλάσσωσε» επικοινωνώντας με τους εργαζόμενους της εταιρείας που ένιωσαν προσβεβλημένοι από το «The Closer», ένα πρόσφατο stand up comedy του Ντέιβ Σαπέλ που έφερε αντιδράσεις για τρανσφοβικά και ομοφοβικά σχόλια.

Σε e-mail προς το προσωπικό του Netflix μετά την πρεμιέρα του stand up σόου, ο Σαράντος υπερασπίστηκε το «The Closer», επικαλούμενος τη δημοτικότητά του στην πλατφόρμα αλλά και τη δέσμευση της εταιρείας για μια «δημιουργική ελευθερία». Είπε επίσης ότι η εταιρεία πιστεύει πως ότι προβάλλεται στην οθόνη «δε μεταφράζεται σε πραγματικό κακό».

Με πληροφορίες από Financial Times