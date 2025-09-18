Πώς η Νορβηγία έχει πλημμυρίσει με κοκαΐνη - Κάνουν «delivery» ακόμα και με σκι ή με τα πόδια

Αύξηση στη χρήση κοκαΐνης στη Νορβηγία παρατηρούν οι τοπικές αρχές.

«Από την οροφή της επιβλητικής Όπερας, εκατοντάδες τουρίστες ατενίζουν το τοπίο: ένα μαγευτικό φιόρδ γεμάτο με βάρκες, μια σχεδόν τέλεια εικόνα που αμαυρώνεται μόνο από τους γερανούς του λιμανιού, οι οποίοι ξεφορτώνουν όλο και περισσότερα containers κοκαΐνης υπό το άγρυπνο βλέμμα σουηδικών εγκληματικών συμμοριών που επεκτείνονται στη Νορβηγία» σχολιάζει η «Εl Pais» σε δημοσίευμά της.

«Δεν είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό», παραδέχεται η Karin Tandero Schaug, πρόεδρος της Νορβηγικής Τελωνειακής Ένωσης, αναφερόμενη σε αυτό που ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει ως «τσουνάμι κοκαΐνης», χαρακτηρίζοντας την πανδημία του κορωνοϊού ως το σημείο καμπής. «Μεταξύ τέλους του 2021 και αρχών του 2022, είδαμε σαφώς μια αύξηση. Μεταξύ των νέων, από διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα, η χρήση κοκαΐνης ήταν μια κανονικότητα στα πάρτι» δηλώνει.

Ο ηγέτης του συνδικάτου ισχυρίζεται ότι υπήρξαν προειδοποιητικά σημάδια, αλλά χρειάστηκε πάνω από ένα έτος για να αντιδράσει η πολιτική τάξη.

Ο συνάδελφός της, Rune Gundersen, θυμάται ότι ήταν τον Μάρτιο του 2023 όταν το θέμα ξέσπασε στα μέσα ενημέρωσης, μετά την κατάσχεση 820 κιλών κοκαΐνης σε ένα container με μπανάνες από τη Νότια Αμερική. «Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είχαμε συνηθίσει να βρίσκουμε μικρές ποσότητες, κυρίως για προσωπική χρήση, αλλά όχι κιλά», λέει. Η χρονιά έκλεισε με 2,3 τόνους που κατασχέθηκαν, περισσότερους από ό,τι σε ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι αισθάνονται καταβεβλημένοι: δεν έχουν επαρκείς πόρους και προσωπικό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έχουν μόνο έναν σαρωτή ικανό να επιθεωρεί γεμάτα εμπορευματοκιβώτια στο Όσλο, τον οποίο πρέπει να μοιράζονται μεταξύ πολλών λιμένων.

Μετά από μια περίοδο περικοπών, ο προϋπολογισμός της τελωνειακής υπηρεσίας αυξήθηκε το 2025, γεγονός που επέτρεψε κάποια ενίσχυση, μεταξύ άλλων, με την απόκτηση ενός ακόμη σαρωτή, «αν και δεν θα λειτουργήσει για άλλα δύο χρόνια», εξηγεί ο Gundersen. Παρά την αύξηση του προϋπολογισμού, η Tandero Schaug τονίζει ότι πολλοί αξιωματικοί θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια και ότι δεν εκπαιδεύονται αρκετοί νέοι για να διασφαλιστεί η συνέχεια.

Νορβηγία: Το Όσλο, «ένα από τα αγαπημένα λιμάνια της Ευρώπης για το οργανωμένο έγκλημα»

Η συντηρητική δήμαρχος του Όσλο, Anne Lindboe, αναγνώρισε πριν από λίγους μήνες ότι το λιμάνι της νορβηγικής πρωτεύουσας είχε γίνει «ένα από τα αγαπημένα της Ευρώπης για το οργανωμένο έγκλημα» και παραδέχτηκε ότι τα τρέχοντα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας είναι ανεπαρκή.

Τα ναρκωτικά, ωστόσο, δεν εισέρχονται μόνο μέσω του λιμανιού του Όσλο σε μεγάλες ποσότητες. Φτάνουν επίσης, μέσω διαφόρων σημείων κατά μήκος της ακτής, μέσω αεροδρομίων ή των περισσότερων από 1.600 χιλιομέτρων χερσαίων συνόρων με τη Σουηδία, κατά μήκος των δεκάδων δρόμων που συνδέουν τις δύο χώρες, «ή ακόμα και με σκι ή με τα πόδια», λέει η Tandero Schaug.

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασυνοριακής εγκληματικής δραστηριότητας, εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα ένα κοινό αστυνομικό τμήμα στα σύνορα μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας. Στην επίσημη τελετή παρευρέθηκαν η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας και ο πρίγκιπας Χάακον της Νορβηγίας. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα που έχει γίνει στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης των σουηδικών εγκληματικών συμμοριών.

Με πληροφορίες από Εl Pais