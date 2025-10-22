Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Το «λουκέτο» στα Τμήματα Επειγόντων των μαιευτικών κλινικών στην Πορτογαλία έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των γυναικών που γεννούν σε ασθενοφόρα.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, είχαν ήδη καταγραφεί 32 περιστατικά, σύμφωνα με δεδομένα του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών (INEM). Το 2023 είχαν καταγραφεί μόνο 18, αριθμός που αυξήθηκε σε 28 το 2024.

Τουλάχιστον δύο ακόμα γεννήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης τις τελευταίες εβδομάδες από προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο καλείται κάποιες φορές να μεταφέρει έγκυες γυναίκες στο νοσοκομείο.

«Έχουμε ήδη παρακολουθήσει 15 γεννήσεις σε ασθενοφόρο, είναι ένα ρεκόρ που δεν ψάχνουμε και ούτε το θέλουμε», δήλωσε ο Pedro Ferreira, επικεφαλής της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Moita, στο Euronews. «Ο τόπος για να γεννήσει μια μητέρα είναι στην αίθουσα τοκετών»,τόνισε ο Ferreira.

Σε μια περίοδο επικαλυπτόμενων κρίσεων στα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων χρόνων αναμονής για κρίσιμες εγχειρήσεις και των ελλείψεων προσωπικού, το INEM αναφέρει ότι πάνω από 150 γεννήσεις καταγράφηκαν εκτός νοσοκομείων από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Το 2022 καταγράφηκαν 169 γεννήσεις εκτός νοσοκομείων, το 2023 173 και το 2024 189.

Συχνές αιτίες αυτών των γεννήσεων περιλαμβάνουν καθυστερημένες κλήσεις για ασθενοφόρο, σύμφωνα με το INEM.

Αυτό αποτελεί ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο στη νότια όχθη του Τάγου, όπου τα τμήματα επειγόντων περιστατικών συχνά είναι κλειστά.

Οι περιορισμοί στις υπηρεσίες γυναικολογίας, μαιευτικής και αιθουσών τοκετών στα νοσοκομεία Barreiro, Setúbal και Almada επηρεάζουν κυρίως τη χερσόνησο Setúbal.

Οι τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουν στη μεταφορά των εγκύων σε άλλα νοσοκομεία.

«Αλλά δεν είμαστε μαιευτήρες, σωστά;»

Σύμφωνα με τον Ferreira, μερικές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί στους δήμους της Λισαβόνας ή ακόμη και στο Cascais, μια πόλη δυτικά της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

«Στον τελευταίο τοκετό, τον 15ο, πηγαίναμε στο νοσοκομείο Garcia de Orta. Το νοσοκομείο Barreiro ήταν κλειστό και πήγαμε στο Garcia de Orta. Αναγκαστήκαμε να παρακολουθήσουμε τη γέννα στη μέση της Εθνικής Οδού 33, σε ένα πρατήριο καυσίμων», είπε ο Ferreira.

Δεν πρόκειται για ιδανική κατάσταση, παραδέχτηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής. «Είναι ακόμα ένας μη ελεγχόμενος χώρος και μπορούν να προκύψουν επιπλοκές κατά τη γέννα, όπως είναι φυσιολογικό. Αν συμβούν στις αίθουσες τοκετών, μπορούν επίσης να συμβούν σε ένα ασθενοφόρο, και είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν είμαστε μαιευτήρες, σωστά;»

Στη Βουλή, η υπουργός Υγείας της χώρας, Ana Paula Martins, αποκάλυψε ότι τρία νοσοκομεία στη χερσόνησο Setúbal εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη» κατάσταση.

Η Martins τόνισε ότι η λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ανεπαρκών τμημάτων επειγόντων περιστατικών είναι η κατασκευή ενός νέου κέντρου μητρότητας και παιδιών για τη χερσόνησο Setúbal.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το 2026, αλλά δεν αναμένεται να είναι έτοιμο για δύο έως τρία χρόνια μετά από αυτό.

