Ποντικοφάρμακο σε βρεφικές τροφές: Εκβιασμό καταγγέλλει η εταιρεία - Τι ισχύει με τα προϊόντα στην Ελλάδα

Η εταιρεία βρεφικών τροφών HiPP ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι είναι στόχος απόπειρας εκβιασμού, αφού ένα βαζάκι βρεφικής τροφής της μολυσμένο με ποντικοφάρμακο βρέθηκε στην Αυστρία.

«Η HiPP είναι θύμα εκβιασμού», ανακοίνωσε με δήλωσή της η οικογενειακή αυτή εταιρεία.

Ένα βαζάκι 190 γραμμαρίων βρεφικής τροφής της HiPP με καρότο και πατάτα, που ήταν μολυσμένο με ποντικοφάρμακο, κατασχέθηκε το Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια Μπούργκενλαντ της Αυστρίας.

Τουλάχιστον δύο τέτοια βαζάκια πιστεύεται ότι είχαν διατεθεί στην περιφέρεια αυτή και το ένα εξακολουθεί να αναζητείται κατεπειγόντως.

Η αστυνομία στην πόλη Ίνγκολστατ της Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι πέντε μολυσμένα βαζάκια βρεφικής τροφής βρέθηκαν σε Αυστρία, Τσεχία και Σλοβακία.

Η HiPP δήλωσε ότι ο εκβιαστής έστειλε μήνυμα σ' ένα γενικό ομαδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, ελέγχεται μόνο κατά πιο μακρά χρονικά διαστήματα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε την αστυνομία και τις αρχές αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το ζήτημα και δημιούργησε μια εσωτερική ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ποντικοφάρμακο σε βρεφικές τροφές: Τι ισχύει με τα προϊόντα στην Ελλάδα

Επίσης, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελληνική αγορά, καθώς η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες που διατέθηκαν σε άλλες χώρες, κυρίως μέσω καταστημάτων στην Αυστρία.

Όπως επισημαίνεται, τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν επηρεάζονται και είναι ασφαλή.

Ούτε η αστυνομία ούτε η εταιρεία αποκάλυψαν τι ζητάει ο εκβιαστής.

Αυστριακοί εισαγγελείς είπαν ότι διεξάγουν έρευνες για εσκεμμένη απόπειρα να τεθεί σε κίνδυνο το κοινό.

Προκαταρκτικός τοξικολογικός έλεγχος διαπίστωσε την ύπαρξη ποντικοφάρμακου στο βαζάκι που εντοπίσθηκε στην Αυστρία, ενώ περαιτέρω έλεγχοι πρόκειται να καθορίσουν τη δόση και τον ενδεχόμενο κίνδυνο σε περίπτωση που καταναλωνόταν.

Η HiPP υπογράμμισε ότι το επεισόδιο δεν συνδέεται επ' ουδενί με την ποιότητα των προϊόντων της ούτε με την παρασκευή τους και το περιέγραψε ως «εξωτερική εγκληματική επέμβαση».

Ο εκπρόσωπος της HiPP Κλέμενς Πρέιζινγκ επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι μολυσμένα βαζάκια με βρεφικές τροφές βρέθηκαν στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Καταστήματα λιανικής στις χώρες αυτές απέσυραν όλα τα βαζάκια της HiPP από τα ράφια για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε.

Η HiPP, μια οικογενειακή εταιρεία, ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 120 χρόνια στη Βαυαρία της Γερμανίας. Σήμερα η έδρα της βρίσκεται στο Σάχσελν, στην περιφέρεια Όμπβαλντεν της Ελβετίας.