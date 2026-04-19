ΔΙΕΘΝΗ
Αυστρία: Εντοπίστηκε ποντικοφάρμακο σε βάζο βρεφικής τροφής όταν επεστράφη από καταναλωτή

Το περιστατικό οδήγησε στην ανάκληση του προϊόντος από περισσότερα από 1.000 σούπερ μάρκετ στη χώρα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Guardian
Εντοπίστηκε ποντικοφάρμακο σε βάζο βρεφικής τροφής της εταιρείας HiPP στην Αυστρία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ποντικοφάρμακο ανιχνεύτηκε σε προϊόν το οποίο είχε επιστραφεί από καταναλωτή, γεγονός που οδήγησε στην ανάκλησή του από περισσότερα από 1.000 σουπερμάρκετ στην Αυστρία.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ανέφερε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει γίνει εξωτερική παρέμβαση στο προϊόν, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα βάζα ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατανάλωση του περιεχομένου θα μπορούσε να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι κάποια από τα ύποπτα προϊόντα έφεραν σημάδια αλλοίωσης, όπως κατεστραμμένα ή ανοιγμένα καπάκια, έλλειψη ασφάλειας ή ασυνήθιστη οσμή.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες χώρες, με εργαστηριακούς ελέγχους σε παρόμοια προϊόντα που κατασχέθηκαν σε Τσεχία και Σλοβακία να δείχνουν επίσης παρουσία τοξικής ουσίας, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Η HiPP και η αλυσίδα Spar έχουν ζητήσει από τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν, με πλήρη αποζημίωση, ενώ οι αρχές συστήνουν προσοχή ακόμη και στην επαφή με τα βάζα, ζητώντας καλό πλύσιμο των χεριών.

Με πληροφορίες από Guardian


 

Διεθνή

