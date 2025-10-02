Πολωνία: Παράταση συνοριακών ελέγχων με Γερμανία και Λιθουανία έως το 2026

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι παρατείνει έως τις 4 Απριλίου 2026 τους συνοριακούς ελέγχους με τη Γερμανία και τη Λιθουανία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές προς τη Δυτική Ευρώπη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρτσιν Κιερμπίνσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία εφαρμόζει τα μέτρα σε συνεργασία με τις δύο γειτονικές χώρες, επισημαίνοντας πως «στόχος είναι να εμποδίσουμε τη διαδρομή που ξεκινά από τις χώρες της Βαλτικής, διέρχεται από την Πολωνία και καταλήγει στη Δυτική Ευρώπη».

Η Πολωνία αντιμετωπίζει από το 2021 αυξημένη μεταναστευτική πίεση στα σύνορα με τη Λευκορωσία, με τη Βαρσοβία να κατηγορεί το Μινσκ –και τη Μόσχα που το στηρίζει– ότι εργαλειοποιούν μετανάστες στέλνοντάς τους προς την Ε.Ε. Η Λευκορωσία και η Ρωσία αρνούνται τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πολωνικού ΥΠΕΞ, στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν σχεδόν 25.000 παράνομες διελεύσεις στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας.

Η απόφαση της Πολωνίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επαναφέρουν προσωρινούς ελέγχους εντός της ζώνης Σένγκεν, επικαλούμενες λόγους ασφάλειας και μεταναστευτικής πίεσης. Παρόμοια μέτρα έχουν υιοθετήσει κατά καιρούς η Γερμανία, η Αυστρία, η Τσεχία και άλλες χώρες, γεγονός που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ενιαία πολιτική ασύλου και τα σύνορα της Ε.Ε.