Πολωνία: Ακροδεξιός βουλευτής έσβησε μενορά με πυροσβεστήρα, στη Βουλή

Ο Γκρέγκορζ Μπράουν, ακροδεξιός βουλευτής στην Πολωνία, έσβησε με πυροσβεστήρα τη μενορά για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά, μέσα στο κοινοβούλιο.

Ο ακροδεξιός βουλευτής προχώρησε σε αυτή την κίνηση στον προθάλαμο του κοινοβουλίου της Πολωνίας. Σχετικά πλάνα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ιδιωτικής τηλεόρασης TVN24, ενώ επίσης έκαναν και τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα φαίνεται ο Γκρέγκορζ Μπράουν τη στιγμή που πήρε στα χέρια του τον πυροσβεστήρα και να κατευθύνθηκε στον προθάλαμο του κοινοβουλίου όπου βρισκόταν η μενορά. Στη συνέχεια, άνοιξε τον πυροσβεστήρα και έσβησε τα κεριά. Στην αίθουσα επικράτησε ένα «λευκό νέφος», κάτι που ανάγκασε τους φύλακες να απομακρύνουν όσους ήταν παρόντες.

Αμέσως μετά, ο ακροδεξιός βουλευτής μπήκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων, ανέβηκε στο βήμα και αποκάλεσε «σατανική» τη μενορά, προσθέτοντας ότι εκείνος «αποκατέστησε την ομαλότητα». Έπειτα, όταν ρωτήθηκε αν ντρέπεται για όσα έκανε, απάντησε: «Εκείνοι που συμμετέχουν σε πράξεις σατανικής λατρείας θα έπρεπε να ντρέπονται». Ο Γκρεγκόρζ Μπράουν έφυγε από το κοινοβούλιο αφού αντάλλαξε χειραψία με άλλους ακροδεξιούς βουλευτές.

Ο Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε την ενέργεια του ακροδεξιού βουλευτή. «Συνέβη κάτι το απαράδεκτο, που δεν θα πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Είναι ντροπή», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας. Επίσης, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Σίμον Χολόβνια, απέκλεισε από τη συνεδρίαση τον βουλευτή Γκρέγκορζ Μπράουν του κόμματος «Συνομοσπονδία», ενώ είπε ότι θα ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές. «Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό (…) όσο είμαι εγώ πρόεδρος του κοινοβουλίου», τόνισε.

Ο αρχιραβίνος της Πολωνίας Μίχαελ Σούντριτς είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι πράξεις του Μπράουν δεν αντιπροσωπεύουν τη χώρα. «Κάποιος έσβησε τα κεριά της Χανουκά και λίγα λεπτά αργότερα τα ξανανάψαμε. Επί χιλιάδες χρόνια οι εχθροί μας προσπαθούν να μας σβήσουν, από την εποχή των Μακκαβαίων μέχρι τη Χαμάς. Αλλά οι εχθροί μας πρέπει να μάθουν ότι δεν μπορούν να μας σβήσουν», τόνισε.

Ο καρδινάλιος Γκρέγκορζ Ρις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ντρέπεται για τις πράξεις του Μπράουν. «Ζητώ συγγνώμη από ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα της Πολωνίας», έγραψε.

Explicit anti-Semitism in Poland.

Polish far-right MP Grzegorz Braun used a fire extinguisher to extinguish a Hanukkah menorah in the Polish parliament building

#Antisemitism #antisemitisme #antisemitismo pic.twitter.com/jUUkbPyepA