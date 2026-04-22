Ντόναλντ Τραμπ: «Λίστα με καλούς και κακούς» συμμάχους στο ΝΑΤΟ - Εξετάζει κυρώσεις

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να έχει καταρτίσει μια άτυπη «λίστα καλών και κακών» χωρών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Politico.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ αναζητά τρόπους να ασκήσει πίεση σε συμμάχους που δεν στήριξαν τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και αξιωματούχο του αμερικανικού Πενταγώνου, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει αξιολόγηση των κρατών-μελών ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη Συμμαχία, με στόχο την κατηγοριοποίησή τους σε «βαθμίδες». Η κίνηση αυτή είχε προετοιμαστεί ενόψει της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσινγκτον.

Ντόναλντ Τραμπ: Πίεση στους «μη πρόθυμους» συμμάχους

Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά συμμάχων που, κατά την Ουάσινγκτον, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η Συμμαχία βρίσκεται ήδη υπό πίεση, μετά από σειρά δηλώσεων και κινήσεων του Αμερικανού προέδρου, από την πρόταση για προσάρτηση της Γροιλανδίας έως και την προειδοποίηση για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε περιγράψει ήδη από τον Δεκέμβριο τη λογική αυτή, μιλώντας για «πρότυπα συμμάχων».

«Σύμμαχοι που ανταποκρίνονται, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, όλο και περισσότερο η Γερμανία και οι χώρες της Βαλτικής, θα έχουν ειδική μεταχείριση», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι όσοι δεν κάνουν το μερίδιό τους «θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

“We don’t need them. We’ll never need them, actually — they’ll need us. They need us desperately because they’re a paper tiger.”



Ντόναλντ Τραμπ: Τι εξετάζει η Ουάσινγκτον

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς, ενώ αξιωματούχοι αποφεύγουν να διευκρινίσουν ποιες θα είναι οι «ανταμοιβές» ή οι «κυρώσεις».

Μεταξύ των πιθανών επιλογών που εξετάζονται είναι η μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από «μη συνεργάσιμες» χώρες, ο περιορισμός κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και η διαφοροποίηση σε εξοπλιστικά προγράμματα και πωλήσεις όπλων.

Ωστόσο, η μετακίνηση δυνάμεων εντός Ευρώπης θεωρείται περίπλοκη και δαπανηρή.

Ως προς το ποιοι ευνοούνται, παρότι δεν είναι σαφές ποια κράτη εντάσσονται σε κάθε κατηγορία, χώρες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία φέρονται να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς διατηρούν καλές σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση και έχουν στηρίξει στρατιωτικά τις ΗΠΑ.

Η Πολωνία, μάλιστα, καλύπτει ήδη σχεδόν το σύνολο του κόστους φιλοξενίας περίπου 10.000 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ η Ρουμανία διαθέτει εκτεταμένες στρατιωτικές υποδομές.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ισπανία, αλλά και σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, φέρονται να αρνήθηκαν ή να καθυστέρησαν τη στήριξη σε αμερικανικά αιτήματα.

Με πληροφορίες από Politico