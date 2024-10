Πόλεμος στον Λίβανο: Το Ισραήλ ξεκίνησε «στοχευμένη» εισβολή

Ακριβώς τρία 24ωρα μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό, το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επίθεση στο Νότιο Λίβανο.

Με ταυτόχρονους βομβαρδισμούς από ισραηλινά μαχητικά και πυρά από το πυροβολικό, οι δυνάμεις του Νετανιάχου πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ. Κατά την άποψη του Ισραήλ πρόκειται για στοχευμένη, περιορισμένη, τοπικού χαρακτήρα επιχείρηση εναντίον δυνάμεων της Χεζμπολάχ που αποτελούν άμεση απειλή.

Εδώ και δεκατέσσερα 24ωρα, από την ημέρα που 5.000 pagers που είχαν στην κατοχή τους μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εξερράγησαν ταυτόχρονα προκαλώντας δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες - ίσως χιλιάδες - τραυματίες μεταξύ των μαχητών της σιιτικής οργάνωσης, το Ισραήλ εφαρμόζει το δόγμα «σοκ και δέος» θέλοντας να πετύχει τον αντικειμενικό του σκοπό για δημιουργία ζώνης ασφαλείας μερικών δεκάδων χιλιομέτρων στα σύνορα με το Λίβανο, τρομοκρατώντας παράλληλα το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν και τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης ότι θα έχουν την ίδια τύχη αν συνεχίσουν να αντιδρούν υπερασπιζόμενοι την παλαιστινιακή Χαμάς.

Reports of an Israeli Assassination Strike on the Ain al-Hilweh Refugee Camp in Western Lebanon, near the City of Sidon; with several Casualties at the Site of the Airstrike. pic.twitter.com/sQl6i3GopW — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Ανησυχίες για δεύτερη Γάζα στο Λίβανο

Εδώ και δεκατέσσερα 24ωρα, σχεδόν κάθε ημέρα το Ισραήλ επιφυλάσσει ξεδιπλώνει και μια εντυπωσιακή επιχείρηση για να πλήξει την Χαμάς. Εκτός από τους εκατοντάδες τραυματίες μαχητές της Χεζμπολάχ από τις εκρήξεις των pagers που κρατούσαν στα χέρια τους, τις εκρήξεις σε ασυρμάτους, τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε στρατηγικούς στόχους στον Λίβανο, δηλαδή σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς που απειλούσαν ισραηλινές πόλεις και την τακτική προπαρασκευή της χερσαίας επιχείρησης που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες μέσα στη νύχτα της Δευτέρας με πλήγματα από το πυροβολικό σε οχυρώσεις, αποθήκες πυρομαχικών, κέντρα διοίκησης και λοιπούς στόχους, οι Israeli Defence Forces έπληξαν καίρια την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Additional Documentation of the Israeli Strike on a Car in the Mezzeh District of Southwestern Damascus, with several reportedly Killed and Injured. pic.twitter.com/GKvtzv89bG — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Το βράδυ της Παρασκευής, προτού καλά-καλά τελειώσει η ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη όπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει μέρος στη Μέση Ανατολή που να μην μπορεί να φτάσει το μακρύ χέρι του Ισραήλ, μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν το υπόγειο στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό όπου βρισκόταν ο σεϊχης Χασάν Νασράλα με επιτελείς του και τον δολοφόνησαν. Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ δεν είναι το μοναδικό θύμα των ισραηλινών επιχειρήσεων των τελευταίων 14 ημερών. Οι IDF έχουν εξοντώσει συνολικά 11 από τους ανώτατους διοικητές της Χεζμπολάχ -Ιμπραχίμ Ακίλ, Φουάντ Σουκρ, Αλί Καράκι, Βισάμ αλ Ταουίλ, Αχμέντ Γουαχμπί, Ταλέμ Σάμι Αμπντουλάχ, Μοχάμεντ Νάσσερ και άλλους- αποδεκατίζοντας το απαράτ της σιιτικής οργάνωσης. Έπειτα από αυτές τις δολοφονίες αρχηγικών στελεχών του απαράτ της Χεζμπολάχ είναι απορίας άξιο πώς θα υλοποιηθεί η απειλή του αρχηγού της σιιτικής οργάνωσης που δήλωσε ότι οι μαχητές του είναι έτοιμοι για «μακρά μάχη» εναντίον του Ισραήλ.

Χιλιάδες θύματα μεταξύ των αμάχων

Από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ τις τελευταίες 14 ημέρες, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο, πολλοί εκ των οποίων μεταδίδεται από το υπουργείο Υγείας της πληττόμενης χώρας ότι είναι άμαχοι και παιδιά, και σχεδόν 10.000 άτομα νοσηλεύονται τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Πρόκειται για το βαρύ τίμημα της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο σχεδόν ένα χρόνο από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και ενώ περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι δεν έχουν απελευθερωθεί ακόμη από τη Γάζα ούτε και είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί αν βρίσκονται ακόμη εν ζωή.

Το Ισραήλ, στη μαύρη επέτειο του ενός χρόνου από την σφαγή της Χαμάς, είναι προφανές ότι δεν επιδιώκει απλώς ένα μνημόσυνο για τα θύματά του. Θέλει να τώρα και για τις επόμενες δεκαετίες να δείξει σε όλους στη Μέση Ανατολή ότι το τίμημα θα είναι το υπέρτατο για όποιον αποτολμήσει ξανά στο μέλλον χτύπημα όπως αυτό της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων, διόλου τυχαίο δεν είναι ότι ο Νετανιάχου το μεσημέρι της Δευτέρας - λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο - απευθύνθηκε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ειδικά στους πολίτες του Ιράν λέγοντάς τους ότι οι ημέρες του αυταρχικού, θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης είναι μετρημένες.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah.



The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/aa6j31aaXQ — The Associated Press (@AP) October 1, 2024

Η στάση της διεθνούς κοινότητας

Περίπου ένα μήνα προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν στην τελική ευθεία για την επιλογή νέου προέδρου μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ, από την Ουάσιγκτον έλεγαν τη Δευτέρα πως έχουν ενημερωθεί από το Ισραήλ για την επικείμενη μικρής έκτασης χερσαία επίθεση στον Λίβανο. Ούτως ή άλλως είναι σχετικά δύσκολο να διευκρινιστεί αν η αμερικανική διοίκηση έχει δώσει το πράσινο φως στο Ισραήλ να ολοκληρώσει τους αντικειμενικούς στόχους του στη Γάζα, στο Λίβανο και πιθανώς στην Υεμένη εναντίον των Χούτι και στη Συρία σε βάρος στρατιωτικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, ή αν ο Νετανιάχου αξιοποιεί το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 2024 που εκ των πραγμάτων υπάρχει στις ΗΠΑ κενό εξουσίας με έναν ανίσχυρο - lame duck - απερχόμενο πρόεδρο ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να αναδειχθεί οριακά μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ. Η συγκυρία δίνει στους Ισραηλινούς τον χρόνο που χρειάζονται για να εξαπολύσουν τη στρατιωτική τους επίθεση στον Λίβανο. Το ερώτημα είναι αν θα έχουν επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς τους στον χρόνο που προγραμματίζουν ή αν θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου και θα επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα τα σχέδια επί χάρτου και όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη όλα αλλάζουν όταν ξεκινούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.