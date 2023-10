Πόλεμος στο Ισραήλ: Τρομοκράτες της Χαμάς άφησαν πίσω τους σημαία του ISIS

Με τους τζιχαντιστές του ISIS εξισώνει τη Χαμάς το Ισραήλ, με μία φωτογραφία που ανέβηκε στα social media από την ισραηλινή κυβέρνηση να υποστηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφία που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του ισραηλινού κράτους στο Twitter, δυνάμεις της Χαμάς άφησαν πίσω τους μία σημαία του ISIS σε ένα κιμπούτς που νωρίτερα είχαν ισοπεδώσει.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία, «μία σημαία του ISIS άφησαν πίσω τους τρομοκράτες της Χαμάς σε ένα από τα κιμπούτς που ισοπέδωσαν, στο νότιο Ισραήλ. Η Χαμάς κρατά σημειώσεις από τον ISIS. Η Χαμάς είναι ο ISIS».

An ISIS flag left by Hamas terrorists in one of the Kibbutzim they massacred in southern Israel.



Hamas takes notes from ISIS.



Hamas is ISIS. pic.twitter.com/OzIMun0U5j