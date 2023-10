Πόλεμος στο Ισραήλ- IDF: «Βρήκαμε 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς»

Περίπου «1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς» βρέθηκαν στο Ισραήλ, υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός (IDF).

O εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Ρίτσαρτν Χέχτ, δήλωσε συγκεκριμένα σύμφωνα με το BBC, ότι περίπου 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς βρέθηκαν σε ισραηλινό έδαφος και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας μετά την εισβολή του Σαββάτου. Ο Χεχτ πρόσθεσε ότι η εκκένωση όλων των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Λωρίδα της Γάζας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη σφυροκοπούσαν τη Γάζα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, καθώς ο απολογισμός των νεκρών την τέταρτη ημέρα του πολέμου αυξήθηκε σε σχεδόν 1.600 και στις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 900 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και τουλάχιστον 700 στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος επίσης διόρθωσε προηγούμενο σχόλιό του λέγοντας πως το μεθοριακό πέρασμα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο έχει τώρα κλείσει. Λίγο νωρίτερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν προτείνει να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο οι Παλαιστίνιοι που διαφεύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η χώρα αυτή έχει επίσης σύνορα με τον αποκλεισμένο θύλακα.

«Γνωρίζω πως το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα (στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου) εξακολουθεί να είναι ανοικτό», είχε δηλώσει προηγουμένως στη διάρκεια ενημέρωσης των ξένων δημοσιογράφων ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Εχτ, επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας. «Όποιοι μπορούν να φύγουν, θα τους συμβούλευα να φύγουν».

Στη συνέχεια από το γραφείο του στρατιωτικού εκπροσώπου εκδόθηκε η εξής δήλωση: «Διευκρίνιση: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα ήταν ανοιχτό χθες, αλλά τώρα έχει κλείσει».

