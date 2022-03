Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τον Oυκρανό διαπραγματευτή Mykhailo Podolyak να ενημερώσει σχετικά μέσω ανάρτησής του στο Τwitter.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεκίνησαν ξανά οι διαβουλεύσεις για την βάση των διαπραγματεύσεων: θέματα γενικής ρύθμισης, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων από το έδαφος της χώρας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός διαπραγματευτής.

Νωρίτερα σήμερα, ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, που θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε συμφωνία στις συνομιλίες με τη Μόσχα ή σε νέα ρωσική επίθεση.

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα συμφωνήσουμε στις τρέχουσες συνομιλίες ή οι Ρώσοι θα κάνουν μια δεύτερη απόπειρα [επίθεσης] και μετά θα υπάρξουν ξανά συνομιλίες», δήλωσε ο σύμβουλος Oleksiy Arestovych.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…