Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα Δευτέρα δείχνουν ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν να πλησιάζουν στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, διακρίνεται μία στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που εκτείνεται σε μήκος 27 χιλιομέτρων.

Το κομβόι αυτό, στην ανατολική πλευρά του αεροδρομίου Αντόνοφ, περιλαμβάνει εκατοντάδες θωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και συνεχίζει να κινείται νότια, προς το Κίεβο.

Russian convoy heading towards #Kyiv is now stretched out over at least 17 miles, w breaks in between. 2-3 rows deep in some areas. 20miles north of Antonov Airport. Unclear if it will head straight for the city or join forces w other troops first. @maxarhttps://t.co/rksXuEN6ik pic.twitter.com/TCauWGueZe