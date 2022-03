Ρωσικοί πύραυλοι και ρουκέτες έπληξαν την πολιτιστική καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας σε μια θανατηφόρα και «σκληρή» επίθεση, όπως είπαν αξιωματούχοι.

Η Όπερα, η αίθουσα συναυλιών και κυβερνητικά γραφεία χτυπήθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας, ορόσημο της πόλης, στο κέντρο του Χάρκοβο.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Preliminary information

Kharkiv region↘️



As a result of the shelling of the building of the Kharkiv Regional State Administration, 6 people were injured, including 1 child. The death toll is being determined.



The fire on the roof of the opera house was eliminated. pic.twitter.com/Cwsbk9kbWa