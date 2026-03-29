ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ποιος θα διαδεχθεί τον Τραμπ; Ο Βανς προηγείται στις προτιμήσεις των Ρεπουμπλικανών

Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή στήριξη προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία, αλλά και συγκέντρωση της επιρροής γύρω από δύο βασικά πρόσωπα

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ Facebook Twitter
Ο Τζέι Ντι Βανς και η Μελάνια Τραμπ στη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ. : EPA, αρχείου
0

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς αναδεικνύεται πρώτη επιλογή για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με ετήσια δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο CPAC.

Στη λεγόμενη «straw poll» του Conservative Political Action Conference, που διεξήχθη μεταξύ περισσότερων από 1.600 συμμετεχόντων στο φετινό συνέδριο στο Τέξας, το 53% επέλεξε τον Βανς ως υποψήφιο πρόεδρο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με 35%, ενώ κανένας άλλος υποψήφιος δεν ξεπέρασε το 2%.

Το CPAC αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργανώσεις για τον συντηρητικό χώρο στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, ακτιβιστές και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν θεωρείται αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης για την τελική επιλογή υποψηφίου, ωστόσο αποτυπώνει τις τάσεις στο εσωτερικό του κινήματος.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή στήριξη προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στην εξουσία, αλλά και συγκέντρωση της επιρροής γύρω από δύο βασικά πρόσωπα, τον Βανς και τον Ρούμπιο.

Παράλληλα, το συντηρητικό στρατόπεδο εμφανίζει ενδείξεις εσωτερικών τριγμών το τελευταίο διάστημα. Ζητήματα όπως οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν και η εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε τμήματα της βάσης του κινήματος «Make America Great Again».

Ενδεικτική των εξελίξεων αυτών θεωρείται η αποχώρηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από το Κογκρέσο νωρίτερα φέτος, μετά τη ρήξη της με το συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα, την οποία απέδωσε, μεταξύ άλλων, στις ίδιες εξελίξεις.

Παρά τις εντάσεις, τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του συντηρητικού χώρου εξακολουθεί να στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η φετινή δημοσκόπηση του CPAC καταγράφει τάση συσπείρωσης γύρω από πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στην τρέχουσα πολιτική σκηνή.

Στην περσινή διοργάνωση, ο Βανς είχε καταλάβει την πρώτη θέση με 61%.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

