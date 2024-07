Ποιος αγόρασε το απολίθωμα του στεγόσαυρου «Apex» έναντι 44,6 εκατ. δολαρίων

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Κεν Γκρίφιν ήταν ο πλειοδότης του μεγαλύτερου και αρτιότερου απολιθώματος στεγόσαυρου που ανακαλύφθηκε ποτέ και πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's την Τετάρτη, στη Νέα Υόρκη.

Η τιμή-ρεκόρ ανήλθε στα 44,6 εκατ. δολάρια και έγινε το ακριβότερο στο είδος του που διατέθηκε σε δημοπρασία. Το σπάνιο εύρημα που ονομάστηκε «Apex» και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις περισσότερο από 11 φορές, είναι ένας σχεδόν πλήρης σκελετός που αποτελείται από 319 οστά και χρονολογείται άνω των 150 εκατομμυρίων ετών. Έχει ύψος 3,4 μέτρα και μήκος από το ρύγχος μέχρι την άκρη της ουράς του, 8,2 μέτρα.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Citadel, διεκδίκησε το σπάνιο απολίθωμα ανάμεσα σε έξι ενδιαφερόμενους και μέσα σε 15 λεπτά κατάφερε να το κερδίσει. Πρόσωπα του περιβάλλοντός του δήλωσαν ότι σκοπεύει να το δανείσει σε ένα αμερικανικό ίδρυμα.

«Ο «Apex» γεννήθηκε στην Αμερική και θα παραμείνει στην Αμερική!» φέρεται να δήλωσε ο Γκρίφιν μετά τη δημοπρασία. Το μοναδικό απολίθωμα βρέθηκε στο κτήμα του επαγγελματία κυνηγού απολιθωμάτων Τζέισον Κούπερ (Jason Cooper), κοντά την πόλη Ντάινοσορ στην κομητεία Μόφατ του Κολοράντο, τον Μάϊο του 2022.

Watch: The bones of a 161-million-year-old Stegosaurus are on display at Sotheby’s in New York as part of the annual Geek Week sale series. With close to 79% fossil, the Jurassic period dinosaur is expected to sell for between $4 and $6 million. pic.twitter.com/pIgJHRZhYJ