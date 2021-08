Η αστυνομία στο Πλίμουθ επιβεβαίωσε ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνέβη αργά χθες το βράδυ. Ανάμεσά τους και ο ένοπλος δράστης

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης κλήθηκε στο Biddick Drive στην περιοχή Keyham περίπου στις 18:10 μ.μ (τοπική ώρα) την Πέμπτη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τρεις γυναίκες, δύο άνδρες και ο ύποπτος κατέληξαν από τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ένα από τα θύματα ήταν ένα παιδί κάτω των 10 ετών.

Αυτόπτης μάρτυρας, που ζει κοντά στο Biddick Drive είπε ότι αυτό που συνέβη ήταν «φρικτό και τόσο λυπηρό. Πρώτα, ακούστηκαν φωνές, ακολούθησαν πυροβολισμοί - τρεις πιθανώς τέσσερις για αρχή. Αυτό έγινε όταν ο δράστης κλώτσησε την πόρτα ενός σπιτιού και άρχισε να πυροβολεί. Έτρεχε πυροβολώντας στο πάρκο και στη συνέχεια ο δράστης έφτασε στη λεωφόρο Royal Navy συνεχίζοντας να πυροβολεί».

Σε ανακοίνωσή, η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι δύο γυναίκες και τρεις άνδρες πέθαναν στο σημείο, ενώ μια γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο. «Η περιοχή έχει αποκλειστεί και η αστυνομία δεν αναζητά κανέναν άλλον σε σχέση με το περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται για το περιστατικό και η διακοπή του οδικού δικτύου στο Keyham θα παραμείνει όλη τη νύχτα» ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ οι αρχές.

Ο βουλευτής του Plymouth Moor View, Johnny Mercer, τόνισε νωρίτερα ότι το περιστατικό «δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία». Οι αξιωματικοί απηύθυναν έκκληση στο κοινό να μην κάνει υποθέσεις ή να μοιράσει φωτογραφίες από τη σκηνή του συμβάντος στα social media.

Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έγραψε στο Twitter πως «Το περιστατικό στο Πλίμουθ είναι συγκλονιστικό και οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες. Μίλησα με τον αρχιφύλακα και πρόσφερα την πλήρη υποστήριξή μου. Καλώ όλους να παραμείνουν ήρεμοι, να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συνεχίσουν τη δουλειά τους».

