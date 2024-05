Πλαστικές σφαίρες, κρότου λάμψης και πάνω από 132 συλλήψεις φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στο UCLA

Η αμερικανική αστυνομία, χρησιμοποιώντας πλαστικές σφαίρες και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, απομάκρυνε τα οδοφράγματα και διέλυσε τον καταυλισμό διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), αφού εκατοντάδες διαδηλωτές αψήφησαν τις εντολές να αποχωρήσουν, ενώ μερικοί από αυτούς σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες.

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης είχαν συγκεντρωθεί στην πανεπιστημιούπολη του UCLA, τόσο μέσα σε ένα οχυρωμένο καταυλισμό σκηνών όσο και έξω από αυτόν, φωνάζοντας «Θέλετε ειρήνη. Θέλουμε δικαιοσύνη», με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε τουλάχιστον 132 συλλήψεις διαδηλωτών, ανάμεσά τους και καθηγητές.

Περίπου 250 άτομα βρίσκονταν στον καταυλισμό διαμαρτυρίας, με την αστυνομία να δηλώνει πως ανέπτυξε ισάριθμες δυνάμεις για την επιχείρηση εκκένωσης, παραδεχόμενη τη χρήση κρότου λάμψης. «Τουλάχιστον 132 διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. Οι συλληφθέντες θα παραδοθούν στο αστυνομικό τμήμα του πανεπιστημίου» δήλωσε ο αστυνομικός Έρικ Λάρσεν της Τροχαίας της Καλιφόρνιας.

Αμερικανοί δημοσιογράφοι κατέγραψαν τις αστυνομικές δυνάμεις να πυροβολούν με πλαστικές σφαίρες κατά των διαδηλωτών.

«Ο κόσμος θα επιστρέψει, αυτό δεν είναι το τέλος, Ελεύθερη Παλαιστίνη», είναι το μήνυμα που έστειλε ένας από τους φοιτητές, καθώς νεαροί συλληφθέντες μεταφέρονταν κατά δεκάδες σε οχήματα της αστυνομίας.

