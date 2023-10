Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα

Το κουρδικό PKK ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, στην Άγκυρα, σήμερα το πρωί.

Η στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης το πρωί στην Άγκυρα αποτυπώθηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα socila media.

«Δύο τρομοκράτες εμφανίστηκαν με ελαφρύ στρατιωτικό όχημα περίπου στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβα», διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών για την τρομοκρατική επίθεση , όπως χαρακτήρισε νωρίτερα και το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας από τους δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκε» και ο άλλος σκοτώθηκε όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί.

«Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους» είπε από το βήμα του κοινοβουλίιυ ο Ρετζέ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στην σημερινή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην Άγκυρα.

Αναφορικά με τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών στην επίθεση, όπου οι σκοτώθηκαν οι δύο δράστες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε πως «οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ».

